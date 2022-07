Ohne App: Apple TV+ komfortabler im Web schauen

Was viele Anwender noch nicht wissen: Der gesamte Katalog das Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ lässt sich nicht nur in den TV-Applikationen auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV konsumieren, wer möchte kann sich auch direkt im Web-Browser berieseln lassen. Ob Safari oder Chrome spielt dabei keine Rolle.

Alles was es dazu benötigt ist diese Webadresse: tv.apple.com/de

Eine feine Zugangsmöglichkeit, nicht nur für all jene Situationen, in denen sich die eigenen Mobilgeräte gerade nicht am Mann (bzw. an der Frau) befinden. Ein Web-Browser reicht aus und schon könnt ihr auch in der Wohnung der Eltern euren Apple TV+-Zugang aufrufen und, vielleicht wollt ihr den älteren Semestern ja einen Serien-Tipp zeigen, das gesamte Streaming-Angebot Apples ansteuern, durchforsten und abspielen.

Kleiner Nachteil des Onlineportals, das in Sachen Performance eigentlich keine Kritik zu befürchten hat: Apple lässt sich relativ viel Zeit damit, neue Funktionen in die Web-Version von Apple TV+ zu integrieren.

Neu ist die Suchfunktion

So ist die Watchlist-Funktion „als Nächstes“ erst seit wenigen Wochen verfügbar. Die Möglichkeit das gesamte Archiv von Apple TV+ zu durchsuchen wurde erst Mitte dieser Woche nachgereicht.

Die Suche funktioniert allerdings schon ganz gut und mach das inzwischen beachtlich angewachsene Archiv von Apple TV+ leichter zugänglich als die Mobile-Applikationen Apples. Dankenswerterweise lassen sich Cupertinos Serien und Filme hier sowohl nach den deutschen als auch nach den englischen Originaltiteln durchsuchen.

Kurz eingeschoben: Wir sind momentan ganz angetan von der Maya-Rudolph-Serie „Loot“, die im Deutschen schlicht mit „Reich!“ übersetzt wurde. Eine Mischung aus „Veep“ und „Parks and Recreation“.

Kostenlose Folgen verfügbar

Grundsätzlich lohnt sich der Abstecher auch für Nutzer ohne laufendes Apple TV+ Abonnement. So könnt ihr in mehrere Serien (etwa in „Reich!“) auch ohne bezahlten Account reinschauen und hier eine Handvoll Gratis-Folgen konsumieren, die euch zum Abonnement des monatlich 4,99 Euro teuren Streaming-Dienst überreden sollen.