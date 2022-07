Nur für Prime-Mitglieder: Scream und mehr für jeweils 99 Cent leihen

Zur Auswahl stehen in dieser Woche Kinofilme wie „Scream“ (IMDb-Note: 7,4), „Sing – Die Show deines Lebens“ (7,4), „Tagebuch einer Biene“ (7,7) oder auch der Festival-Erfolg „Beyond the Infinite Two Minutes“ (7,3), allerdings steht der Sonderpreis nur für Amazon-Kunden mit einem laufenden Prime-Abonnement zur Verfügung.

Insert

You are going to send email to