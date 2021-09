Mac-Apps „Magic“ und „SnippetsLab“ erreichen Version 2.0

Magic ist eine Zeichen-Anwendung, die das Magic Trackpad Apples 1-zu-1 als Leinwand nutzt und hier mit den Finger gezeichnete Striche auf der virtuellen Repräsentation des Trackpads an exakt den Stellen darstellt, an denen diese auf dem Trackpad getätigt wurden.

Die erst kürzlich auf ifun.de vorgestellte Magic-Applikation ist in den vergangenen Tagen deutlich erwachsener geworden und bietet nun auch die Nutzung von Ebenen an. Bis zu fünf Stück lassen sich hier kostenlos aktivieren. Wer bis zu 35 Ebenen für seine Trackpad-Zeichnungen benötigen sollte kann den Entwickler mit einer einmaligen In-App-Zahlung von 99 Cent unterstützen und diese freischalten. Die neuen Pinsel-Optionen sind für alle Nutzer der ansonsten kostenfreien App erhältlich.

