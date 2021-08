Mac-Freeware Magic: Zum Zeichnen mit dem Magic Trackpad

Allerdings fehlen (noch) einfache Gesten zum Wechsel von Farben oder zum Entfernen der letzten Eingabe. Auch das Sichern der gezeichneten Ergebnisse ist aktuell nur im .magic-Format (oder per Screenshot) möglich, was nicht unbedingt zum Weitergeben der kreativen Ergebnisse einlädt.

Bei Magic handelt es sich noch nicht um eine ausgereifte Anwendung, sondern um den ersten Entwurf einer Idee, die das zeug dazu hat, durchaus brauchbar sein zu können. So implementiert Magic eine Druckerkennung, die die Linien dicker werden lässt, um so intensiver diese gezeichnet werden.

Im Zeichenmodus könnt ihr die eingeblendete weiße Leinwand an genau den Positionen mit Farbe versehen, an denen ihr das echte Magic Trackpad auf dem Schreibtisch berührt. Soll die Farbe gewechselt werden, muss der Zeichenmodus allerdings aktiv mit Hilfe des Tastenkürzels Command+D verlassen werden.

Keine zwei Wochen nach seiner initialen Schnapsidee hat der in Brasilien ansässige Entwickler João Gabriel Pozzobon Dos Santos jetzt die erste Ausgabe seiner Mac-Freeware Magic im Mac App Store veröffentlicht. Ein Download der sich an MacBook-Besitzer und Nutzer des externen Magic Trackpad richtet und dieses zu einem rudimentären Zeichen-Tablet umfunktioniert.

