Nebula 4K: Anker bietet eigenen Streaming-Dongle an

Die beiliegende Fernbedienung bringt einen eigenen Knopf für Googles Sprachassistenz mit. Wir melden uns erneut, sobald der Nebula 4K auch hierzulande erhältlich ist. Zur Erinnerung : Amazons Fire TV Stick 4K Max wird am 7. Oktober zum Preis von 64,99 Euro in den Markt starten.

Der Nebula 4K Dongle ist das erste Streaming-Kästchen im Lineup der vor allem auf portable Beamer spezialisierten Anker-Tochter Nebula und ist aktuell ausschließlich in den Vereinigten Staaten erhältlich – dies wird sich wahrscheinlich jedoch schon in Kürze ändern.

