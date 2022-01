Mac-App PanWriter: Für Geschriebenes in tausend Formaten

Keine Knöpfe, keine Menüs, keine Schriftarten-Auswahl. PanWriter will, dass ihr eure Texte wie schlichte E-Mails verfasst und euch erst anschließend um den Export und die damit verbundene Darstellung der Texte Gedanken macht. Um diese kümmert sich die Vollintegration des ebenfalls kostenlos erhältlichen Dokumenten-Konverters Pandoc , der sich auf alle möglichen Formate versteht und eure Markdown-Eingaben unter anderem in Dateiformate wie HTML, PDF, LatTeX, docx, OPML, Epub oder auch zahlreiche Wiki-Formate überführen kann.

