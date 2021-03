Notability: Mac-App verschwindet, Beta auf iPad-Basis erhältlich

Die Mac-Version der beliebten Notiz-Applikation Notability wurde aus dem Mac App Store entfernt. Ein Schritt der vorzubereiten scheint, was von den Entwicklern des als iPad-Anwendung bekanntgewordenen digitalen Notizbuches, bereits im Februar angekündigt wurde.

Die Macher der Notability-Applikation wollen den gesamten Funktionsumfang der iPad-Anwendung auf den Mac bringen und werden die im mobilen App Store angebotene Notability-Applikation für iPad und iPhone voraussichtlich mit dem Update auf Version 10.3 als universellen Download für Mac, iPad und iPhone anbieten.

Aktuell bietet sich die Anwendung für iPhone und iPad in Version 10.2.6 an, im Mac App Store war Notability zuletzt in Ausgabe 4.4.4 erhältlich, doch dieser Download steht nun nicht mehr zur Verfügung.

Die alte Version 4.4.4 der Mac-App

Beta auf iPad-Basis erhältlich

Dafür können Nutzer der Notability-App auf eine aktuelle Beta der neuen Mac-Anwendung zugreifen, die schon jetzt einen Blick auf das zukünftige Auftreten des Notizbuches auf dem Desktop zulässt. Der Beta-Download setzt die kurze Registrierung auf dieser Sonderseite voraus und ist anschließend knapp 300 MB groß.

Die Beta von Notability 10.3 für den Mac lässt sich unter macOS 10.15 Catalina und macOS 11 Big Sur einsetzen und kann ohne Risiko ausprobiert werden. Die Macher raten jedoch dazu eure vorhandenen Notizen einmal zu sichern. Die neue Mac-App versteht sich auf die iCloud-Synchronisation mit den Mobil-Anwendungen und kann, wenn Version 10.3 offiziell verfügbar ist, einfach wieder durch die offizielle Version ausgetauscht werden.

Zukünftig universal: Notability in Version 10.3

Wann genau das Update ausrollen soll ist bislang allerdings noch unklar. Die letzte, fehlerbehebende Aktualisierung hat Notability vor zwei Tagen erreicht. Unsere Anfrage bei den Programmierern der Ginger Labs wartet noch auf ihre Beantwortung.