Mac-App ClipBook: Freeware für die Zwischenablage

Solltet ihr bislang noch keinen Manager für die Zwischenablage verwenden, dann ist es allerhöchste Zeit, zumindest einen der brauchbaren Freeware-Kandidaten zu installieren. Aus eigener Erfahrung können wir hier Maccy oder Flycut empfehlen.

Macht einen guten Job: Die Mac-App Maccy

Irgendwann landet man nämlich unausweichlich in einer Situation, in der plötzlich wichtige Inhalte verschwunden sind, mit denen man gerade noch gearbeitet hat: ein Text, der vor dem Speichern versehentlich gelöscht wurde, oder eine Buchungsnummer, die zwar in die Zwischenablage kopiert, dann aber durch eine versehentliche Tastaturberührung wieder überschrieben wurde.

Wer hier im Hintergrund einen Clipboard-Manager mitlaufen lässt, hat oft das Glück, die plötzlich verschwundenen Inhalte noch im Verlauf der Zwischenablage zu finden. Vom Produktivitätsplus ganz zu schweigen.

ClipBook arbeitet tastaturzentriert

Neben Maccy oder Flycut bietet sich mit ClipBook ein weiterer Freeware-Kandidat zur Verwaltung der Zwischenablage an, der seinen Fokus auf Nutzer richtet, die ihre Hände nur ungern von der Tastatur entfernen. ClipBook speichert alle kopierten Elemente, unabhängig davon, ob sie vor wenigen Minuten oder in der vorletzten Woche kopiert wurden. Die Historie kann nach Bedarf bereinigt oder vollständig gelöscht werden.

Ein wesentlicher Vorteil von ClipBook liegt in der Tastaturzentrierung. Nutzer müssen ihre Hände nicht von der Tastatur nehmen, um auf ihre Zwischenablage zuzugreifen. Mit der Tastenkombination ⌘ + Shift + V kann die Historie geöffnet werden. Anschließend lässt sich durch die Einträge mittels der Pfeiltasten navigieren und das gewünschte Element kann durch Drücken der Enter-Taste in die aktuell aktive Anwendung eingefügt werden.

Grundsätzlichen ermöglicht ClipBook das Einfügen von Text ohne Formatierung. Dies könnte helfen, unerwünschte Formatierungsfehler zu vermeiden, die häufig beim Kopieren und Einfügen von verschiedenen Quellen wie Webseiten, PDFs oder Texteditoren auftreten. ClipBook lässt sich kostenlos von der Webseite des Entwicklers herunterladen.