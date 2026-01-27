Mac: 1Setter ermöglicht Schnellzugriff auf häufig genutzte Einstellungen

Wir haben ja schon mehrere „Schalter-Apps“ für die Menüleiste vorgestellt, darunter OnlySwitch oder OneSwitch. Hintergrund ist dabei stets, dass diese Apps häufig genutzte Systemeinstellungen direkt über die Menüleiste zugänglich machen sollen.

Mit 1Setter erweitern wir diese Liste nun um einen weiteren Neuzugang. Die App kommt mit mehr als 30 vordefinierten Aktionen, die man ohne komplizierte Umwege über die Systemeinstellungen direkt über die Menüleiste ausführen kann.

Vordefinierte Aktionen und Modi

Zu den von 1Setter unterstützen Funktionen gehört das Ein- und Ausschalten des Dunkelmodus, das Stummschalten der Systemlautstärke, das Aktivieren von „Night Shift“ oder das Verhindern des Ruhezustands. Auch Desktop-Symbole und Widgets könnten vorübergehend ausgeblendet werden, etwa für Präsentationen oder Bildschirmaufnahmen.

Darüber hinaus kann man mit 1Setter eine Art Profilfunktion nutzen: Damit können mehrere Systemeinstellungen zu sogenannten Modi zusammengefasst und mit einem einzigen Klick gemeinsam geändert werden. Dies kann sowohl bei Präsentationen als auch beim konzentrierten Arbeiten hilfreich sein.

Inhalt und Darstellung lassen sich konfigurieren

Dem Entwickler zufolge wird der Funktionsumfang von 1Setter regelmäßig erweitert. Nutzer haben über die Einstellungen der App die Möglichkeit, aus den verfügbaren Einstellungen und Aktionen die für sie interessanten auszuwählen, um die Anzeige der App beim Ausklappen aus der Menüleiste möglichst übersichtlich zu halten. Standardmäßig werden die in 1Setter aktivierten Schalter in einer einzelnen Listenspalte angezeigt. Wenn gewünscht, lässt sich die Darstellung für besseren Überblick auch auf zwei Spalten erweitern.

1Setter lässt sich kostenlos laden und über zwei Wochen hinweg ausprobieren. Der Kaufpreis für die Vollversion liegt bei 5 Euro. Als Mindestvoraussetzung wird vom Entwickler macOS 13 angegeben, ansonsten lässt sich das Programm sowohl auf Macs mit Apple-Prozessoren als auch auf älteren Intel-Modellen nutzen.