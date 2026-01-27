Telefonwerbung: Gemeldete Fälle steigen, Bußgeld geht zurück

Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2025 insgesamt 39.842 schriftliche Beschwerden über unerlaubte Werbeanrufe erhalten. Somit ist diese Zahl im Jahresvergleich um rund sechs Prozent gestiegen. Damit setzt sich der bereits über das Jahr 2024 hinweg beobachtete Anstieg fort.

Im Jahr 2025 sehen wir wie schon im Vorjahr wieder einen Anstieg der Beschwerdezahlen. Unerlaubte Werbeanrufe schaden Verbraucherinnen und Verbrauchern massiv und sind zugleich ein ernstes Problem für den Wettbewerb in den betroffenen Branchen. Wir gehen weiter mit großem Nachdruck gegen Unternehmen vor, die unerlaubte Telefonwerbung betreiben

-Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur

Werbung für Gewinnspiele auf Platz 1

Mehr als 28 Prozent der Beschwerden hatten sich im vergangenen Jahr auf Anrufe im Zusammenhang mit Gewinnspielen bezogen. Im Jahr zuvor hat dieser Anteil noch bei rund 20 Prozent gelegen. Weitere häufig genannte Themen sind der Behörde zufolge Dienstleistungen mit etwa zehn Prozent sowie Bauprodukte mit rund acht Prozent der Fälle gewesen.

Der Bereich Bauprodukte umfasst auch telefonische Werbung für Photovoltaikanlagen. Hier sind die Beschwerdezahlen im Vergleich zu 2024 allerdings um etwa die Hälfte zurückgegangen. Die Bundesnetzagentur führt dies unter anderem darauf zurück, dass sie verstärkt Bußgelder gegen unseriöse Anbieter und Vermittler von Solartechnik verhängt hat.

Auch bei Anrufen zu Strom- und Gaslieferverträgen ist ein Rückgang zu verzeichnen. Der Anteil der entsprechenden Beschwerden hat sich von knapp 14 Prozent im Jahr 2024 auf 11,5 Prozent im Jahr 2025 verringert. Die Bundesnetzagentur hat in diesem Bereich mehrere umfangreiche Verfahren geführt, was zu dem Rückgang beigetragen haben könnte.

Umfang der Bußgelder zurückgegangen

Insgesamt wurden im Jahr 2025 durch die Bundesnetzagentur 13 größere Bußgeldverfahren abgeschlossen. Der Gesamtumfang der verhängten Geldbußen ist allerdings um etwa ein Viertel zurückgegangen. Während die Summe im Vorjahr noch bei 1,37 Millionen Euro gelegen hat, waren es 2025 nur noch 1,099 Millionen Euro.

Erstmals wurden im vergangenen Jahr auch Verstöße gegen die Pflicht zur Dokumentation von Werbeeinwilligungen durch die Bundesnetzagentur geahndet. Unternehmen sind seit Oktober 2021 verpflichtet, solche Einwilligungen lückenlos zu erfassen und aufzubewahren. Das Fehlen dieser Nachweise hat laut der Behörde in mehreren Fällen zu unerlaubten Anrufen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern geführt.

Eine Übersicht sämtlicher Maßnahmen der Bundesnetzagentur, die mit einer Geldbuße abgeschlossen wurden, lässt sich hier einsehen.