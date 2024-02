OnlySwitch-Schalter lassen sich jetzt auch als Widgets platzieren

Die Mac-App OnlySwitch ist als dezent in der Menüleiste platzierte Sammlung von Standardfunktionen rund um macOS gestartet und wurde seither stetig im Leistungsumfang erweitert. Mittlerweile ist die Anwendung bei Version 2.5.0 angelangt. Mit dem Update erweitert der in München lebende Entwickler Jack Landrin seine App um die Unterstützung von macOS-Widgets.

Nach der Installation der neuesten Version von OnlySwitch wird die App auch in der Widget-Liste von macOS gelistet. Wählt einfach am unteren Ende der Mitteilungszentrale die Funktion „Widgets bearbeiten“ oder ruft diese Option per Rechtsklick auf den Schreibtisch auf – je nachdem, wo ihr das Widget platzieren wollt. OnlySwitch lässt sich dann aus der Liste der verfügbaren Widgets auswählen. Je nach Bedarf könnt ihr übrigens auch mehrere OnlySwitch-Widgets aktivieren und mit unterschiedlichen Vorgaben belegen.

Welche Funktion das neu zum Schreibtisch oder zur Mitteilungszentrale hinzugefügte Widget dann konkret übernehmen soll, könnt ihr über ein Menü auf der Rückseite festlegen. Hier finden sich alle in der Menüleisten-App vorhandenen Schalter, die ihrerseits lediglich durch die neuen Widgets bedient werden.

Kostenlos und leistungsfähig

OnlySwitch ist das Produkt eines engagierten Entwicklers und als Nutzer darf man sich allem voran darüber freuen, dass die App im Gegensatz zu vergleichbaren Anwendungen wie etwa One Switch kostenlos angeboten wird. Wer sich dennoch erkenntlich zeigen will, kann über ein Sponsoring der App über GitHub nachdenken.

Die Anwendung unterstützt zum aktuellen Stand die Anzeige von 35 verschiedenen Schaltern über die Menüleiste, angefangen von Desktop- und Finder-Funktionen bis hin zum Start von Internetradio, Spotify oder Apple Music. Zudem hat der Entwickler mittlerweile eine umfassende Integration von Kurzbefehlen integriert. Die App ist vollständig deutsch lokalisiert und lässt sich über die Projektseite bei GitHub laden.