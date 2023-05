LoveFrom, Serif: Die neue Schriftart von Jony Ive

Das Ausscheiden des Ausnahme-Designers Jony Ives (eigentlich Sir Jonathan Paul Ive) aus der Führungsriege Apples im Sommer 2019 war von langer Hand vorbereitet und wurde damals generalstabsmäßig inszeniert.

Apple, so die Sprachregelung des Konzerns, würde Jony Ive nicht etwa verlieren, lediglich die Strukturen der Zusammenarbeit mit Apple würden sich verändern.

So meldete Apple am 27. Juni 2019, dass der langjährige Weggefährte von Apple-Gründer Steve Jobs eine unabhängige Designfirma gegründet habe. Ives neue Agentur „LoveFrom“ würde jedoch weiterhin mit Apple zusammenarbeiten. Apple-Chef Tim Cook übergab die Leitung des Design-Teams damals an die Produktdesign-Chefin Evans Hankey (diese hat Apple inzwischen verlassen) und den Vice President of Human Interface Design, Alan Dye.

Zudem gab Cook an, weiterhin mit Jony Ive zusammenarbeiten zu wollen. Man werde von Jonys Talenten, durch die Zusammenarbeit an exklusiven Projekten profitieren, hoffte Cook und hoffte auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit: „Nach so vielen Jahren enger Zusammenarbeit bin ich glücklich, dass sich unsere Beziehung weiter entwickelt und freue mich noch lange mit Jony zusammen zuarbeiten.“

Partnerschaft endete im Sommer 2022

Im vergangenen Juli wurde die Partnerschaft dann final aufgelöst. Die Kooperationsvereinbarungen zwischen Apple und Jony Ives LoveFrom nicht mehr verlängert. Entsprechend hat Ive mehr Zeit für eigene Projekte, wie etwa die rote Clownsnase für die britische Hilfsorganisation Comic Relief.

Jetzt liegt das erste echte Produkt der von Ive gegründeten Design-Agentur vor: Die Schriftart „LoveFrom, Serif“, eine Neuinterpretation des Baskerville-Fonts. Die Schriftart soll am 27. Juni im Rahmen einer Veranstaltung der San Francisco Public Library erstmals öffentlich präsentiert werden. Vorab haben die US-Magazine Wallpaper und Fast Company jedoch schon einen Blick auf „LoveFrom, Serif“ geworfen und sich mit Ive und seinem Team über die Entstehungsgeschichte unterhalten: