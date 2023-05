Handmixer zur Pizza: MediaMarkt und Lieferando kooperieren

Liefergebühren werden für den neuen Dienst nicht fällig, allerdings sollen sich die veranschlagten Preise nur an den im MediaMarkt Onlineshop verlangten „orientieren“ – können unter Umständen also auch höher ausfallen, als es beim direkten Einkauf vor Ort der Fall wäre.

Neben Essenslieferungen von Restaurants und Bistros ist Lieferando in Berlin seit einiger Zeit auch mit dem Lebensmittel-Lieferdienst Lieferando Express am Start. Ein Getir- bzw. Flink-Konkurrent über den sich Produkte des täglichen Bedarfs bestellen lassen. Im Rahmen der MediaMarkt-Kooperation werden sich über Lieferando Express nun auch Akkus, Haushaltselektronik, Smartphone-Zubehör sowie Waren aus den Kategorien „TV & Audio“ sowie „Computer & Büro“ bestellen lassen.

So haben beide Unternehmen heute über den Start einer neuen Lieferpartnerschaft informiert, die MediaMarkt-Besteller mit so genannten Schnelllieferungen versorgen soll. Das neue Angebot wird vorerst ausschließlich an der Spree offeriert und soll Berliner MediaMarkt-Kunden die Möglichkeit offerieren, Online-Bestellungen innerhalb von 35 Minuten zu erhalten.

