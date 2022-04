Für den Mac: Pixelmator, Brewlet und FFWorks aktualisiert

Der Hinweis auf Brewlet 1.6 passt hervorragend, da wir uns gerade mit Kommandozeilenprogrammen beschäftigt haben. Auch Brewlet bietet lediglich eine grafische Oberfläche für die Paketverwaltung Homebrew an und gestattet das Prüfen auf Updates und das Einspielen verfügbarer Aktualisierungen per Mausklick über die Mac-Menüleiste.

FFWorks will die Feinabstimmung von FFmpeg vereinfachen und bietet dafür eine relativ einfache Benutzeroberfläche an, die den Zugriff auf die FFmpeg-Funktionen nach dem Baukastenprinzip bereitstellt. Alle Neuerungen von Version 3.0 haben die Macher hier notiert . Die Vollversion koset 22 Euro.

