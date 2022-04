Neue Apple-Ohrhörer: Beats Studio Buds in Abendpink und Mondgrau

Die vor Spritzwasser geschützten In-Ears unterstützen den spontanen Aufruf der Apple-Sprachassistenz, indem kontinuierlich auf das Sprachkommando „Hey Siri“ gewartet wird und sind in Sachen Akkulaufzeit mit Apples AirPods-Familie vergleichbar. Die durchgehende Musikwiedergabe ist acht Stunden am Stück möglich (5 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung oder laufendem Transparenz-Modus) und lässt sich mit Hilfe des Ladecases auf 24 Stunden verlängern.

Apples Audio-Marke Beats hat die seit Juni 2021 im Handel erhältlichen In-Ear-Ohrhörer Beats Studio Buds um drei neue Farbvarianten ergänzt. Während die Ohrhörer bislang ausschließlich in den drei Geschmacksrichtungen Schwarz, Weiß und Rot verkauft wurden, bietet Cupertino nun auch die drei Varianten Abendpink, Mondgrau und Ozeanblau zum Kauf auf der offiziellen Webseite beatsbydre.com an.

