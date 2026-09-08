LG-Fernseher erfassen Heimnetz und können mithören

Eine aktuelle Untersuchung mehrerer LG-Fernseher wirft neue Fragen zu Datenschutz und Sicherheit vernetzter TV-Geräte auf. Gemeinsam mit Level1Techs und unabhängigen Sicherheitsforschern hat Gamers Nexus geprüft, welche Informationen aktuelle LG-Modelle im Heimnetz erfassen und was nach einer erfolgreichen Kompromittierung möglich wäre.

Den Forschern zufolge identifizierten die getesteten Fernseher zahlreiche Geräte im lokalen Netzwerk. Dazu gehörten Computer, Smartphones, Drucker, Netzwerkkomponenten und Smart-Home-Hardware. Zusätzlich wurden Informationen zu WLAN-Netzen in der Umgebung erfasst, darunter Namen, Signalstärken und weitere Kennungen. Für einen Fernseher, der eigentlich nur Bilder an die Wand bringen soll, ist das ein recht umfassender Blick ins Heimnetz.

Mikrofon funktioniert auch bei schwarzem Bildschirm

Brisanter sind die demonstrierten Angriffsszenarien. Nachdem die Forscher Kontrolle über einen Fernseher erlangt hatten, konnten sie Mikrofone und angeschlossene Audioquellen zum Mitschneiden verwenden. Dies funktionierte auch, während der Bildschirm ausgeschaltet wirkte. Aufzeichnungen ließen sich zudem zunächst lokal speichern, während der Fernseher keine Netzwerkverbindung hatte, und später nach dem erneuten Verbinden abrufen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die möglichen Abhörfunktionen nicht bedeuten, dass jeder LG-Fernseher ab Werk heimlich Gespräche aufzeichnet. Entscheidend ist hier die Kombination vorhandener Hardware mit einem zuvor kompromittierten Gerät.

ACR sammelt Daten über die Fernsehnutzung

Daneben kritisieren die Forscher Funktionen, die regulär zum System gehören. Dazu zählt Automatic Content Recognition, kurz ACR. Dabei entstehen digitale Fingerabdrücke von wiedergegebenen Inhalten, mit denen sich Programme, Werbung und Nutzungsgewohnheiten erkennen lassen. Laut Gamers Nexus lief die Erfassung bei den untersuchten Geräten teilweise auch bei HDMI-Zuspielungen.

Dass Fernseher längst als Werbeplattform dienen, beschäftigt uns schon länger. Samsung sorgte etwa mit nicht abschaltbaren Anzeigen im Smart Hub für Kritik. Auch Fire TV- und Hisense-Nutzer berichteten zuletzt von Reklame bei grundlegenden Bedienvorgängen.

Für LG-Besitzer empfehlen die Forscher, verfügbare Firmware-Updates einzuspielen und nicht benötigte Funktionen wie ACR, personalisierte Werbung und Sprachsteuerung abzuschalten. Zusätzlich lässt sich ein Fernseher in ein getrenntes Gast- oder IoT-Netz verschieben. So erhält ein möglicherweise kompromittiertes Gerät zumindest keinen freien Zugriff auf Rechner, NAS-Systeme und andere Geräte im Hauptnetz.

