ifun.de — Apple News seit 2001. 47 043 Artikel

Mehr Tempo und neue Buchfunktionen

Jellyfin 12.0: Großes Update für den freien Medienserver
Artikel auf Mastodon teilen.
3 Kommentare 3

Der freie Medienserver Jellyfin steht in Version 12.0 bereit. Das große Update baut auf der mit Version 10.11 begonnenen Umstellung der internen Datenbank auf und nutzt die neue Grundlage nun für spürbare Optimierungen bei großen Mediatheken. Gleichzeitig kümmert sich Jellyfin ausführlicher um Bücher und Comics und stellt mehrere technische Schnittstellen um.

Video Player

Jellyfin ist ein kostenloser, quelloffener Medienserver für die eigene Film-, Serien- und Musiksammlung. Voraussetzung ist ein Rechner, NAS oder Heimserver, auf dem Jellyfin läuft und die Mediendateien verwaltet. Auf die Bibliothek greifen Nutzer anschließend über den Browser oder passende Client-Apps zu. Für Mac, iPhone, iPad und Apple TV stehen neben den offiziellen Anwendungen auch mehrere Drittanbieter-Clients wie Navifin zur Verfügung.

Große Bibliotheken sollen flüssiger reagieren

Vor allem Playlists und Sammlungen verwaltet Jellyfin jetzt anders. Deren Inhalte landen nicht mehr gesammelt in einem großen Datensatz, sondern werden einzeln in der Datenbank abgelegt. Seitenweise Abfragen, Zähler oder Änderungen einzelner Einträge benötigen dadurch weniger Arbeit. Auch „Continue Watching“, „Next Up“, Künstlerabfragen und die Anzeige bereits gesehener Inhalte sollen schneller reagieren.

Jellyfin 12 Home

Die Änderungen betreffen vor allem das Durchsuchen der Bibliothek, nicht den Scanner selbst. Nach dem Upgrade ist dennoch ein vollständiger Bibliotheks-Scan vorgeschrieben. Dabei baut Jellyfin unter anderem automatisch erkannte Alternativversionen neu auf. Diese lassen sich mit Version 12.0 erstmals auch für Serienfolgen gruppieren, etwa wenn dieselbe Episode in 1080p und 4K vorliegt.

Jellyfin ist für Nutzer eigener NAS- und Heimserver-Mediatheken weiterhin eine kostenfreie Alternative zu Plex. Gerade dort haben sich zuletzt auch spezialisierte Clients etabliert. Auf Apples Endgeräten stehen beispielsweise JellyBox sowie Anwendungen wie Infuse mit Jellyfin-Anbindung bereit.

Jellyfin 12 Library

Bücher und Comics wandern in den Server

Deutlich umfangreicher fällt auch die Unterstützung für Bücher aus. Funktionen des bisherigen Bookshelf-Plugins übernimmt nun der Server selbst. Jellyfin liest Metadaten aus OPF- und ComicInfo-Dateien, erzeugt Vorschaubilder für EPUBs und Comicarchive, ermittelt Seitenzahlen und verarbeitet Kapitel von Hörbüchern. Im Webclient gibt es dazu eine überarbeitete Bibliotheksansicht und eine vereinheitlichte Leseoberfläche.

Jellyfin 12 Details

Vor dem Update mahnen die Entwickler ausdrücklich zu einem vollständigen manuellen Backup. Die Datenbank wird beim ersten Start umgebaut, eine Rückkehr zur älteren Version ist anschließend nur über eine Sicherung möglich.

Zudem enthält Jellyfin 12.0 mehrere Sicherheitskorrekturen. Die Entwickler empfehlen daher grundsätzlich den Umstieg, sobald Backup, Plugins und Clients entsprechend vorbereitet sind.

Laden im App Store
Jellyfin Mobile
Jellyfin Mobile
Entwickler: Anthony Lavado
Preis: Kostenlos
Laden

08. Sep. 2026 um 14:50 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Weiß zufällig jemand was das für ein Bildschirm im obersten Bild ist?
    Danke schon mal :)

  • Einmal Library scannen und Jellyfin-bezogenen Browsercache leeren sei nach dem Update ebenfalls empfohlen.

  • Klasse Jellyfin Update mit book support

    Fantastisches Update – sogar epubs kann man nun mit Jellyfin lesen auf allen Geräten. Bin vor Jahren von Plex weggewechselt und habe bisher nicht zurückgeschaut. War die absolut richtige Entscheidung.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47043 Artikel in den vergangenen 9086 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven