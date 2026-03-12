Nutzer berichten von neuen Werbeformen
Hisense-Fernseher zeigen plötzlich Reklame beim Einschalten
Fast ein Déjà vu: Mehrere Besitzer von Fernsehgeräten des Herstellers Hisense berichten von unerwarteter Werbung auf ihren Geräten. Nutzer schildern, dass beim Einschalten des Fernsehers, beim Wechsel des Eingangs oder sogar beim Umschalten zwischen TV-Kanälen kurze Werbeeinblendungen erscheinen.
Werbung beim Wählen des Inputs
Besonders kritisiert wird, dass diese Anzeigen teilweise nicht übersprungen werden können und erst nach einem kurzen Countdown verschwinden.
Die Berichte, die das Fachmagazin Toms Hardware versammelt hat, stammen aus verschiedenen Ländern. In jüngerer Zeit haben Medienberichte aus Spanien und Großbritannien das Thema erneut aufgegriffen. Dabei zeigen einzelne Beispiele, dass Werbung nicht nur auf der Startoberfläche, sondern auch bei grundlegenden Bedienvorgängen eingeblendet wird.
Betriebssystem VIDAA in der Kritik
Viele der betroffenen Geräte verwenden das Betriebssystem VIDAA, das inzwischen auch unter dem Namen Home OS geführt wird. Diese Software kommt vor allem in günstigeren Hisense-Modellen zum Einsatz, wird jedoch auch von anderen Herstellern lizenziert. Dazu zählen unter anderem Marken wie Toshiba, Schneider, Akai oder Loewe.
Werbung beim Einschalten
Nutzer berichten, dass Werbung teilweise selbst dann angezeigt wird, wenn entsprechende Optionen in den Einstellungen deaktiviert wurden. Einige Besitzer fanden technische Umgehungen, etwa durch das Trennen des Fernsehers vom Internet oder durch Änderungen an den Netzwerkeinstellungen. Andere wandten sich direkt an den Kundendienst. In mehreren Fällen wurde die Werbung anschließend aus der Ferne deaktiviert, nachdem Nutzer ihre Gerätekennung übermittelt hatten.
Hersteller spricht von zeitlich begrenztem Test
Hisense reagierte auf die Kritik mit einer Stellungnahme. Demnach habe es sich um einen begrenzten Test im spanischen Markt gehandelt. Ziel sei es gewesen, neue Werbeformate im Zusammenhang mit kostenlosen Inhalten innerhalb der VIDAA-Plattform zu untersuchen. Laut Unternehmen habe der Test die Nutzung der Geräte nicht eingeschränkt und sei inzwischen beendet worden.
Werbung beim Menüwechsel
Die Vielzahl der Berichte aus unterschiedlichen Ländern, lässt jedoch Zweifel aufkommen, ob die Anzeigen ausschließlich Teil eines regional begrenzten Experiments waren. In Nutzerforen finden sich Hinweise auf ähnliche Erfahrungen aus Großbritannien, Spanien und vereinzelt auch aus deutschsprachigen Regionen.
Beste Lösung
Mein Hisense Smart TV hat keine Internet Verbindung.
Gibt nur die Inhalte von Applte TV oder PlayStation wieder
So!
Ich versteh auch nicht warum die Leute immer alles ans Internet anbinden.
Naja, nicht jeder hat ein Apple TV oder eine PlayStation. Dann wird in der Regel die App vom TV benutzt und die braucht bekanntlicherweise einen Internetzugang.
Ein FireTV ist auch ok, es lohnt sich meiner Meinung nach mehr als diese Funktionen über den Fernseher direkt zu nutzen.
Ich hab meinen Samsung auch schon seit Jahren vom Internet getrennt und wieder ein AppleTV gekauft, aktuell nutze ich die Sky Stream Box. Bei mir haben sich damals immer die Einstellungen geändert und das Gerät war total langsam dadurch. Das ATV ist immer noch die Nr. 1, selbst ein FireTV ist zu streamen besser.
Dann können wir bald erwarten das man TV Geräte nur noch mit Aufpreis oder gegen Abozahlung Werbefrei bekommt.
Ich habe da einen anderen Vorschlag. So ein Ding erst gar nicht kaufen. Warum sollte man das auch tun.
Weil man es vorher nicht gewusst hatte.
Beste Lösung so einen Schrott nicht kaufen!
Siehste? Und darum kein Internet. Nie. Nicht für eine Sekunde.
Auch nicht, als Du Deinen Text geschrieben hast?
Wie geil ^^
Wer bei einem TV auf Krampf sparen will, kriegt halt irgendwann die Quittung :D
Bei manchen geht es tatsächlich nicht ums krampfhafte sparen sondern um ihre finanziellen Möglichkeiten. Ich bin in glücklichen Lage nicht krampfhaft Sparen zu müssen aber würde LG sowas einführen wäre es mein letzter TV von denen. Wenn ich etwas kaufe muss klar sein was für eine Leistung ich kriege bzw. erwarte und nicht irgendjemand entscheidet das für mich .
Sehr bitter für alle, die das Ding nicht mehr zurückgeben können. Ich wäre ziemlich sauer.
Gibt es bei Fernsehern eigentlich eine Möglichkeit für custom firmware? Beim Einschalten ist es halt besonders bitter. Da hilft nichtmal ne TV Box / Apple TV
Doch, Hisense vom Netzwerk trennen.
Einfach zurückgeben da das beim verkauf nicht vereinbart wurde stellt es einen Mangel dar.
Noch ein Hersteller, der von meiner persönlichen Liste gestrichen wird.
Der pure Wahnsinn.
Ich hoffe die bekommen Klagen ins Haus.
Und das zeigt:
Kein Hisense kaufen.
Wer nutzt heute noch freiwillig das Betriebssystem des Fernsehers wenn es Apple TV gibt?
Adguard oder PiHole regeln…