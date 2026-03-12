Hisense-Fernseher zeigen plötzlich Reklame beim Einschalten

Fast ein Déjà vu: Mehrere Besitzer von Fernsehgeräten des Herstellers Hisense berichten von unerwarteter Werbung auf ihren Geräten. Nutzer schildern, dass beim Einschalten des Fernsehers, beim Wechsel des Eingangs oder sogar beim Umschalten zwischen TV-Kanälen kurze Werbeeinblendungen erscheinen.

Werbung beim Wählen des Inputs

Besonders kritisiert wird, dass diese Anzeigen teilweise nicht übersprungen werden können und erst nach einem kurzen Countdown verschwinden.

Die Berichte, die das Fachmagazin Toms Hardware versammelt hat, stammen aus verschiedenen Ländern. In jüngerer Zeit haben Medienberichte aus Spanien und Großbritannien das Thema erneut aufgegriffen. Dabei zeigen einzelne Beispiele, dass Werbung nicht nur auf der Startoberfläche, sondern auch bei grundlegenden Bedienvorgängen eingeblendet wird.

Betriebssystem VIDAA in der Kritik

Viele der betroffenen Geräte verwenden das Betriebssystem VIDAA, das inzwischen auch unter dem Namen Home OS geführt wird. Diese Software kommt vor allem in günstigeren Hisense-Modellen zum Einsatz, wird jedoch auch von anderen Herstellern lizenziert. Dazu zählen unter anderem Marken wie Toshiba, Schneider, Akai oder Loewe.

Werbung beim Einschalten

Nutzer berichten, dass Werbung teilweise selbst dann angezeigt wird, wenn entsprechende Optionen in den Einstellungen deaktiviert wurden. Einige Besitzer fanden technische Umgehungen, etwa durch das Trennen des Fernsehers vom Internet oder durch Änderungen an den Netzwerkeinstellungen. Andere wandten sich direkt an den Kundendienst. In mehreren Fällen wurde die Werbung anschließend aus der Ferne deaktiviert, nachdem Nutzer ihre Gerätekennung übermittelt hatten.

Hersteller spricht von zeitlich begrenztem Test

Hisense reagierte auf die Kritik mit einer Stellungnahme. Demnach habe es sich um einen begrenzten Test im spanischen Markt gehandelt. Ziel sei es gewesen, neue Werbeformate im Zusammenhang mit kostenlosen Inhalten innerhalb der VIDAA-Plattform zu untersuchen. Laut Unternehmen habe der Test die Nutzung der Geräte nicht eingeschränkt und sei inzwischen beendet worden.

Werbung beim Menüwechsel

Die Vielzahl der Berichte aus unterschiedlichen Ländern, lässt jedoch Zweifel aufkommen, ob die Anzeigen ausschließlich Teil eines regional begrenzten Experiments waren. In Nutzerforen finden sich Hinweise auf ähnliche Erfahrungen aus Großbritannien, Spanien und vereinzelt auch aus deutschsprachigen Regionen.