Leitmotif übernimmt Parachute Backup: Entwicklung geht weiter

Die Backup-Anwendung Parachute Backup hat einen neuen Eigentümer. Wie die Entwickler mitteilen, gehört die App seit wenigen Tagen zur österreichischen Leitmotif GmbH. Die erste unter neuer Regie veröffentlichte Version trägt die Nummer 1.5.0. Für Nutzer soll sich am grundsätzlichen Konzept jedoch nichts ändern.

Zuletzt haben wir Parachute Backup im vergangenen Jahr vorgestellt und geprüft, wie sich mit der App ein vollständiges Backup einer umfangreichen iCloud-Fotomediathek durchführen lässt. Dabei überzeugte vor allem die einfache Einrichtung sowie die Möglichkeit, Fotos und Videos in voller Auflösung lokal zu sichern. Auch größere Datenmengen ließen sich zuverlässig übertragen und anschließend strukturiert auf einem Netzwerkspeicher ablegen.

Konzept bleibt unverändert

Mit dem Wechsel zu Leitmotif bleibt die Ausrichtung der Anwendung erhalten. Parachute Backup wird weiterhin als Einmalkauf angeboten und verzichtet auf ein Abonnement. Auch der Fokus auf lokale Datensicherung ohne zusätzliche Cloud-Dienste bleibt bestehen.

Die App richtet sich an Nutzer, die ihre iCloud-Daten nicht ausschließlich bei Apple speichern möchten. Neben der Fotomediathek lassen sich auch Inhalte aus iCloud Drive sichern. Dabei wird eine vollständige Kopie auf ein lokales Laufwerk oder ein NAS geschrieben. Künftige Änderungen werden anschließend inkrementell ergänzt, sodass nur neue oder geänderte Dateien übertragen werden müssen.

Leitmotif erweitert sein Portfolio

Leitmotif ist kein neuer Name im Mac-Umfeld. Das Unternehmen hat zuvor bereits Anwendungen wie Kaleidoscope und Versions übernommen und weiterentwickelt. Beide Programme zählen zu Werkzeugen, die sich an fortgeschrittene Nutzer richten, etwa für Dateivergleiche oder Versionsverwaltung.

Mit Parachute Backup erweitert Leitmotif sein Angebot nun um eine Lösung für die Datensicherung. Ergänzt wird das Portfolio durch weitere Anwendungen, darunter eine App zur Fotoauswahl auf iPhone und iPad sowie ein Werkzeug zur Verwaltung von Aufgaben in GitHub- und GitLab-Projekten.

Für bestehende Nutzer von Parachute Backup ändert sich durch die Übernahme zunächst wenig. Die Weiterentwicklung der Anwendung soll jedoch fortgesetzt werden, wie die Veröffentlichung der aktuellen Version zeigt.