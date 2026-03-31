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Autoreifen in ca. 4 Minuten von 0 auf 2,5 bar

UGREEN bringt Akku-Kompressor nach Deutschland
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UGREEN hatte sein Sortiment für mobile Pannenhilfe bereits im Februar um mehrere elektrische Reifenpumpen erweitert. Zum Start war in Deutschland jedoch nur das kabelgebundene Modell erhältlich, das ausschließlich über den 12-Volt-Anschluss im Auto betrieben wird. Nun folgt die zweite Variante, die bereits angekündigt war. Der Luftkompressor mit integriertem Akku ist ab sofort auch hierzulande verfügbar und wird für 79,99 Euro angeboten.

Ugreen Pumpe

Die neue Version richtet sich an Nutzer, die unabhängig von einer festen Stromquelle arbeiten möchten. Während das bisherige Modell zwingend an den Zigarettenanzünder angeschlossen werden musste, lässt sich die Akku-Variante auch unterwegs ohne Fahrzeug betreiben. Damit erweitert UGREEN die Einsatzmöglichkeiten, etwa für abgelegene Einsatzorte.

Akku-Betrieb und technische Ausstattung

Der Kompressor ist mit drei in Reihe geschalteten Lithium-Eisenphosphat-Akkus ausgestattet, die jeweils eine Kapazität von 4.500 mAh bieten. Diese Batterietechnologie gilt als vergleichsweise robust und temperaturstabil. Alternativ kann das Gerät weiterhin über den 12-Volt-Anschluss im Auto betrieben werden.

Ugreen Akku Pumpe

Technisch orientiert sich das Modell an der bereits bekannten Variante. Der maximale Druck liegt bei 150 PSI, der Luftdurchsatz bei rund 30 Litern pro Minute. Ein typischer Pkw-Reifen lässt sich laut Hersteller in etwa vier Minuten von 0 auf 2,5 bar aufpumpen. Der gewünschte Zielwert kann vorab eingestellt werden. Ist dieser erreicht, beendet das Gerät den Vorgang automatisch.

Zur Ausstattung zählen mehrere Betriebsmodi für unterschiedliche Einsatzzwecke. Neben Auto- und Fahrradreifen lassen sich auch Motorradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände befüllen. Eine Speicherfunktion merkt sich zuletzt genutzte Druckwerte.

Ugreen Pumpe Auto

Ergänzt wird das Gerät durch ein integriertes LED-Licht mit verschiedenen Modi für den Einsatz bei Dunkelheit. Das Gehäuse fällt kompakt aus und bietet Platz zur Aufbewahrung von Adaptern und Kabeln, bleibt aber deutlich größer als die Asmax-Pumpen.

Produkthinweis
UGREEN Luftkompressor mit 3x4500mAh Akku, 150PSI 12V Tragbare Automatische Reifenpumpe für 4 Reifenfüller mit... 79,99 EUR 89,99 EUR

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31. März 2026 um 09:54 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Wäre interressant ob der 4 Reifen von 1.5 auf 2.5 bar schafft. Bin schon länger auf der Suche für einen kompakten Kompressor für meinen Geländewagen.

  • Bekommt man 10€ bei Temu und co. Schafft locker 4 Reifen und deutlich kompakter. Und wie oft braucht das schon? Mal einen Ball aufpumpen oder das Rad, alles kein Problem. Da sind mir 80 Euronen doch zu teuer.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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