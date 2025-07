Parachute Backup: iCloud-Fotomediathek erstmals lokal gesichert

Die Backup-Software Parachute Backup für Mac, die wir am Montag auf ifun.de vorgestellt haben, hat sich bewährt und will nach unserem Testeinsatz an dieser Stelle noch mal als zuverlässige Lösung für die lokale Sicherung der eigenen iCloud-Fotos empfohlen werden.

Erstes Backup erfolgreich durchgelaufen

In einem mehrtägigen Durchlauf haben wir seit der Installation von Parachute Backup unser erstes Backup erfolgreich abgeschlossen und nun erstmals die vollständige iCloud-Fotomediathek inklusive geteilten Alben in voller Auflösung auf ein NAS-System im Heimnetzwerk gesichert. Bislang haben wir hier auf Apples iCloud vertraut und die lokale Mediathek nur in optimierter Auflösung verwaltet, da diese sonst einfach zu viel Platz für sich beansprucht hätte.

Dabei haben wir einen freigegebenen Ordner auf dem Netzwerkspeicher als Ziel eingerichtet. Zwar dauerte es über zwei Tage, bis sämtliche der knapp 50.000 Fotos und Videos übertragen waren, doch das Ergebnis überzeugt.

Die Sicherung ist übersichtlich strukturiert, beginnend mit Jahresordnern, die wiederum nach Monaten und Tagen unterteilt sind. Auch ein zwischenzeitlicher Neustart des NAS-Systems führte zu keinem Abbruch. Die Sicherung wurde nach Wiederverbindung automatisch fortgesetzt. Aus unserer Sicht bietet die App damit eine kinderleichte, fair bepreiste und gut konfigurierbare Möglichkeit, dauerhaft auf eine lokale Kopie der eigenen Fotosammlung zugreifen zu können.

Kommen neue Bilder hinzu, werden diese zukünftig inkrementell gesichert, der lange Durchlauf muss also nur einmal in Kauf genommen werden.

Bereits mehrere Funktionen nachgerüstet

Seit der Veröffentlichung wurden mehrere Updates freigegeben, die den Funktionsumfang der App erweitern. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Möglichkeit, Videos, Live Photos oder geteilte Alben gezielt vom Backup auszuschließen. Zudem wurde die Geschwindigkeit bei inkrementellen und spiegelnden Backups verbessert, insbesondere beim Abgleich von Metadaten.

Weitere Verbesserungen betreffen die Verwaltung autorisierter Backup-Quellen sowie eine genauere Erkennung von iCloud-Ordnern und nicht standardisierten Speicherorten. Auch das Verhalten bei nicht vollständigen Sicherungen wurde optimiert. Falls noch keine vollständige Sicherung vorliegt, wird diese automatisch nachgeholt.

Parachute Backup ist für eine einmalige Gebühr von 6 Euro im Mac App Store erhältlich. Ein Abonnement gibt es nicht. Unterstützt werden Geräte ab macOS 14.

Zur Erinnerung: Auf privacy.apple.com lassen sich die persönlichen iCloud-Fotos auch ganz ohne Zusatz-Software direkt aus Apples iCloud herunterladen, aufgeteilt in mehrere Archiv-Dateien.