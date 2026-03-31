Bereits im Sommer vergangenen Jahres haben wir die überzogenen Preise an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge kritisiert und gefragt, warum hier keine Regulierung stattfindet. Die oft geäußerte Hoffnung, dass der Wettbewerb die Situation zugunsten der Verbraucher verbessert, hat sich bislang nicht erfüllt. Die Betreiber orientieren sich offenbar an der Preisstrategie der Anbieter fossiler Brennstoffe und schließen sich ohne ersichtliche Gründe deren Hochpreispolitik an. Immerhin wird die Kritik daran mittlerweile lauter. Mittlerweile stellt sogar das ZDF die Frage, ob die Preise an öffentlichen Ladesäulen durch ein Monopol bestimmt werden. Das Video hängen wir unten an.

Wettbewerb bringt keine Entlastung

Aus unserer Sicht lässt die Argumentation des ZDF an mehreren Stellen zu wünschen übrig. Der TV-Beitrag macht den mangelnden Wettbewerb für die hohen Preise verantwortlich. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass der Strom an den Ladesäulen auch dann eher teurer als billiger wird, wenn verschiedene Anbieter Ladepunkte in unmittelbarer Nähe betreiben.

Es liegt nahe, dass Anbieter in diesem Bereich ein besonders lukratives Geschäftsfeld sehen. Besonders hoch sind die Gewinnspannen hier wieder in den kommenden Monaten, wenn lange Tage mit viel Sonnenlicht die Strombörsenpreise in den Keller schicken. Während sich bei der häuslichen Versorgung zunehmend Tarife etablieren, die diesen Preisvorteil an die Kunden weitergeben, wird der Ladestrom für Elektrofahrzeuge konsequent weiter zu überzogenen Festpreisen verkauft.

Dynamische Tarife würden Gewinne reduzieren

Eine dynamische Preisgestaltung an den Ladesäulen würde nicht nur das Tanken dort attraktiver machen, sondern zudem auch die Stromnetze entlasten, indem man die Akkus der Elektrofahrzeuge zu einem enormen temporären Speicher für überschüssigen Strom. Solche Ideen werden von den Profiteuren der Branche jedoch nicht gerne gesehen.

Wir haben in dieser Angelegenheit einmal mehr beim Bundeskartellamt nachgehakt. Es ist jedoch kaum zu erwarten, dass die Behörde ihre Einschätzung zu diesem Thema wesentlich geändert hat. Im vergangenen Jahr war die Antwort, dass man keine Hinweise auf systematisch und flächendeckend überhöhte Ladepreise gefunden habe. Ähnlich argumentiert das Bundeskartellamt ja auch, wenn man die in erstaunlicher Eintracht von den Mineralölkonzernen nach oben gezogenen Benzinpreise anspricht.