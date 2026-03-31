Kartellamt sieht keinen Handlungsbedarf
Elektroautos: Preise an Ladesäulen sorgen für wachsende Kritik
Bereits im Sommer vergangenen Jahres haben wir die überzogenen Preise an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge kritisiert und gefragt, warum hier keine Regulierung stattfindet. Die oft geäußerte Hoffnung, dass der Wettbewerb die Situation zugunsten der Verbraucher verbessert, hat sich bislang nicht erfüllt. Die Betreiber orientieren sich offenbar an der Preisstrategie der Anbieter fossiler Brennstoffe und schließen sich ohne ersichtliche Gründe deren Hochpreispolitik an. Immerhin wird die Kritik daran mittlerweile lauter. Mittlerweile stellt sogar das ZDF die Frage, ob die Preise an öffentlichen Ladesäulen durch ein Monopol bestimmt werden. Das Video hängen wir unten an.
Wettbewerb bringt keine Entlastung
Aus unserer Sicht lässt die Argumentation des ZDF an mehreren Stellen zu wünschen übrig. Der TV-Beitrag macht den mangelnden Wettbewerb für die hohen Preise verantwortlich. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass der Strom an den Ladesäulen auch dann eher teurer als billiger wird, wenn verschiedene Anbieter Ladepunkte in unmittelbarer Nähe betreiben.
Es liegt nahe, dass Anbieter in diesem Bereich ein besonders lukratives Geschäftsfeld sehen. Besonders hoch sind die Gewinnspannen hier wieder in den kommenden Monaten, wenn lange Tage mit viel Sonnenlicht die Strombörsenpreise in den Keller schicken. Während sich bei der häuslichen Versorgung zunehmend Tarife etablieren, die diesen Preisvorteil an die Kunden weitergeben, wird der Ladestrom für Elektrofahrzeuge konsequent weiter zu überzogenen Festpreisen verkauft.
Dynamische Tarife würden Gewinne reduzieren
Eine dynamische Preisgestaltung an den Ladesäulen würde nicht nur das Tanken dort attraktiver machen, sondern zudem auch die Stromnetze entlasten, indem man die Akkus der Elektrofahrzeuge zu einem enormen temporären Speicher für überschüssigen Strom. Solche Ideen werden von den Profiteuren der Branche jedoch nicht gerne gesehen.
Wir haben in dieser Angelegenheit einmal mehr beim Bundeskartellamt nachgehakt. Es ist jedoch kaum zu erwarten, dass die Behörde ihre Einschätzung zu diesem Thema wesentlich geändert hat. Im vergangenen Jahr war die Antwort, dass man keine Hinweise auf systematisch und flächendeckend überhöhte Ladepreise gefunden habe. Ähnlich argumentiert das Bundeskartellamt ja auch, wenn man die in erstaunlicher Eintracht von den Mineralölkonzernen nach oben gezogenen Benzinpreise anspricht.
LOL- wenn sich das ZDF für ein Thema interessiert, dann ist es definitiv schon zu alt. Nextmove bemängelt das schon seit Jahren.
Nein, doch, oh. Ihr habt völlig recht.
Mit Abo eines Anbieters wird es erträglich, aber gerade für Laternenparker ist es eine Frechheit.
Vor allem wenn man sieht, wie es in anderen Ländern läuft. Dänemark hat teilweise 22 Cent, Norwegen deckelt, wenn zu teuer. Daher setzt sich dort die Elektromobilität durch.
Ich will aber kein Abo. Oder hab ich etwa auch ein Abo bei einer Tankstelle?
Der Artikel kritisiert pauschal ‚überzogene‘ Ladesäulenpreise und zitiert ZDF-Monopol-Fragen – ohne ein Wort zu Tesla. Dabei sind Supercharger seit Langem für alle E-Autos offen (99 % in DE), dynamisch günstig (oft ab 30 Cent/kWh, teils unter 26 Cent off-peak) und mit Abo für Fremdmarken identisch zum Tesla-Tarif. Statt Wettbewerb zu loben, wiederholt die ÖR-Berichterstattung nur die alte ‚alles teuer‘-Leier. Warum ignoriert man die Marktlösung, die wirklich funktioniert? Klassische Panikmache statt Fakten.
Ja, das wäre durchaus wünschenswert. An einzelnen Standorten kann man sogar heute noch nahezu kostenlos laden, wenn das mitten in der Nacht geschieht.
Es gibt laut google etwa 3000 Ladepunkte von Tesla (in D.) und insgesamt sind es in D. knapp 200.000. In vielen Städten gibt es also keine Ladepunkte von Tesla. Somit ist oft leider alles teuer.
Tesla hat doch selbst gerade die Preise erhöht!
Tesla ist halt nur punktuell als Alternative verfügbar. In den Innenstädten und abseits von Autobahnen dominieren die Energiekonzerne.
Könnte ich nicht entspannt für 0,26€ / kWh zuhause laden, hätte ich wohl keine 2 Elektroautos.
Verstehe daher den Frust völlig.
Absolut. Solange man nicht 100te km an einem Tag fahren muss, wird grundsätzlich zu Hause geladen, theoretisch reicht sogar die normale Steckdose mit 10-13 Ampere
Immerhin geht der Gesetzgeber die Preisgestaltung der fossilen Treibstoffe ja jetzt an.
Beim Strom wird das sicher vorerst nicht passieren, will man den weiteren Ausbau des Versorgungsnetzes mit Ladesäulen nicht abwürgen.
Aber früher oder später wird es auch da eine Regelung geben müssen, wenn man die Ausweitung der E-Mobilität weiter vorantreiben möchte.
Lade zuhause mit 0.32 Cent und am supercharger in kerpen, morgens bis neun Uhr, für 0.25 Cent.
Hatte vor ein paar Wochen in Köln geladen, 32kwh für 25€ hab da echt gekotzt!
Gibts denn eine App, die mir jeweils die Kosten an einer Ladesäule darstellt? So wie viele Tankenapps das für den Sprit machen?
Ja!
Diverse!
Schau dir Chargeprice an.
Da gibt es einige. Schau z.B. nach Chargeprice
Die ersten zahlen immer die zeche
Habe letztens gelesen: in vielen Ländern tickt der Markt wohl tatsächlich noch so wie in der Theorie „Angebot & Nachfrage“.
In Deutschland allerdings nicht, denn da sind die staatlichen Eingriffe leider an der falschen Stelle. Da gibt es kaum Wettbewerb, sondern jede Firma versucht so nah wie möglich den gesetzlichen Mindeststandard zu verkaufen…
Im Elfenbeinturm hat man sein Eigenheim, PV Anlage und Wallbox dazu. Da versteht keiner die Problematik. Das gleiche mit ÖNPV, das versteht keiner.
Ich denke ein echtes Problem ist, dass die Preise nicht gut sichtbar (ähnlich Tankstellen) angebracht sind – das killt den Wettbewerb
Vattenfall hat jetzt den Preis dauerhaft auf 44 Cent für DC-Laden gesenkt und es kann auch mit Kredit- oder Dabitkarten gezahlt werden (also ohne Ladekarte oder Abo). Die InCharge-App von Vattenfall zeigt alle Standorte.
Noch nerviger sind die zig Apps und Mitgliedschaften die man braucht wenn man nicht draufzahlen will