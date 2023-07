KeyClu: Command-Taste zeigt alle Tastaturkurzbefehle

Fast alle Mac-Anwendungen bieten eine Vielzahl von Tastaturkürzeln für die in der Mac-Menüleiste untergebrachten Programmbefehle an. Beispiel TextEdit: Mit Command + Alt + P lassen sich die Dokumenteigenschaften einblenden. Command + Shift + P lässt die Wahl des Papierformates zu. Command + P öffnet den Druckdialog.

Tastaturkurzbefehle, die man alle verinnerlichen, oder auch in der Mac-Menüleiste nachschlagen kann, da diese hier nicht nur mit der Maus auswählbar sind, sondern hinter den Menübeschriftungen auch anzeigen, welche Tastenkombinationen welchen Aktionen zugeordnet sind. Aber wer will schon seinen Mauszeiger bis in die Menüleiste bemühen.

Alle Befehle im Überblick

Vorhang auf für KeyClu: Die kostenfreie Mac-Applikation des Entwicklers Sergi Tatarenkov blendet alle in der aktiven Anwendung gerade verfügbaren Menüleistenbefehle in einem sortierten Overlay-Fenster ein, wo diese direkt auswählbar sind.

Die App verlangt von euch lediglich zweimal nacheinander auf die Command-Taste zu tippen und diese anschließend zu halten, um die Übersicht der möglichen Befehle einzublenden.

ShowMeYourHotKeys und CheatSheet

Wer es jetzt mit einem Déjà-vu zu tun bekommt, der darf aufatmen: KeyClu ist nicht die einzige Mac-Applikation mit der beschriebenen Funktion. Der Anbieter Ergonis Software bietet mit KeyCue eine vergleichbare Anwendung an, verlangt für diese aber satte 30 Euro. Zudem bietet sich die ebenfalls kostenfreie Mac-Anwendung ShowMeYourHotKeys und der schon etwas ältere Klassiker CheatSheet an, die wir beide zuletzt in diesem Artikel vom vergangenen November vorgestellt haben:

KeyClu lebt in der Menüleiste, kann inaktive Elemente anzeigen oder verstecken und lässt sich auf Wunsch so konfigurieren, dass die App automatisch zum Systemstart mit startet.