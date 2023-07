Apple-Ladengeschäfte bieten künftig auch Online-Bestellung und Lieferung an

Apple dürfte im Zusammenhang mit dieser Angebotserweiterung aber durchaus auch eigennützige Gedanken hegen. So können die Angestellten in den Apple Stores auf diese Weise den Umsatz erhöhen und auch Geräte verkaufen, die aktuell nicht auf Lager sind oder noch zusätzlich konfiguriert werden müssen.

Online-Bestellungen direkt vom Apple Store aus sind zwar bislang meist auch schon möglich, laufen seither aber eher auf inoffiziellem Weg. So bieten die Mitarbeiter den Kunden in solch einem Fall meist an, einen der im Laden stehenden Macs dafür zu verwenden, den Onlineshop des Unternehmens aufzusuchen.

Die Neuerung soll bereits von August an eingeführt werden und verspricht wesentliche Vorteile für den Kunden. So kann man sich beispielsweise große und schlecht zu transportierende Geräte wie einen iMac, eine Mac Pro oder einen Bildschirm von Apple vor dem Kauf ansehen, sich bei Bedarf beraten lassen und das Produkt dann direkt kaufen, ohne sich selbst um den Transport nachhause kümmern zu müssen.

