Mac: ShowMeYourHotKeys zeigt (alle) Tastatur-Kurzbefehle

Wem dies zu viel Geld ist, der schaut sich die gänzlich kostenfreie Alternative CheatSheet an, die einen ähnlichen Funktionsumfang als Freeware bereitstellt, sowohl die Such- als auch die Druckfunktion allerdings vermissen lässt.

ShowMeYourHotKeys befindet sich momentan in der Betaphase und kann währenddessen kostenlos geladen und genutzt werden. Später soll die Mac-Anwendung dann man zu einem Preis v on unter 10 Euro verkauft werden.

Die Übersicht wird auf dem Mac-Monitor neben der gerade geöffneten Anwendung gestartet und lässt sich nicht nur durchsuchen, sondern zeigt die möglichen Tastatur-Kurzbefehle, sortiert nach Einsatzkategorie, untereinander in einer strukturierten Gesamtübersicht an.

Tastatur-Kurzbefehle beschleunigen wiederkehrende Aufgaben, werden von fast allen Applikationen angeboten und sind bei Bedarf schnell in Eigenregie erstellt – wie etwas, hier der schnelle Weg um PDF-Dokumente aus nahezu allen Mac-Anwendungen per Knopfdruck generieren zu lassen.

Die exakten Zusammenhänge zwischen der täglichen Nutzungsdauer des eigenen Rechners und dem Einsatz von Tastatur-Kurzbefehlen kennen wir leider nicht, nehmen aber an, dass diese um so häufiger eingesetzt werden, je mehr Zeit vor dem Monitor verbracht wird.

Insert

You are going to send email to