Kein Mist: Das macOS Installer Super Tool

Neben dem macOS Installer Super Tool bietet sich für den Download aktueller Mac-Betriebssysteme auch die deutschsprachige Freeware ANYmacOS an, die ebenfalls die auf Apples Servern verfügbaren Betriebssystem-Dateien listet und diese per Mausklick auf der eigenen Festplatte abspeichert.

Jetzt in Version 0.3 erhältlich hat das macOS Installer Super Tool einige Verbesserungen an seiner Oberfläche vorgenommen und zudem die Einstellungen der App überarbeitet. Hier lässt sich nun das Cache-Verzeichnis festlegen, zudem werden die voraussichtlichen Download-Größen nun zuverlässiger als bislang berechnet.

Insert

You are going to send email to