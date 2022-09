macOS Ventura ab Oktober, geteilte Fotomediathek erst später im Jahr

Apple will die geteilte iCloud Fotomediathek nach eigenen Angaben nun erst „später in diesem Jahr durch ein Softwareupdate verfügbar“ machen.

Ebenfalls verschoben wird die Einführung der geteilten iCloud Fotomediathek, die mehreren Anwendern die Pflege einer gemeinsamen Fotomediathek ermöglichen wird und sich so vornehmlich an Familien, Kollegen und Freunde richtet, die gemeinsam erlebte Ereignisse an einem Ort zusammenführen und zusammen verwalten möchten.

macOS Ventura, bislang schlicht für eine Freigabe „später in diesem Jahr“ vorgesehen ist nun auf den Oktober terminiert und dürfte damit im Anschluss an das zweite Herbst-Event Apples ausgegeben werden, auf dem das iPad, der Mac und vielleicht auch die Set-Top-Box Apple TV die tonangebende Rolle spielen werden.

