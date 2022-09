Satechi bringt für iPad Air M1 optimierten Mini-USB-C-Hub

Das neue Zubehör lässt sich in Deutschland bereits für 74,99 Euro vorbestellen und sollte in Kürze verfügbar sein.

Auf der Rückseite des Satechi-Hubs befindet sich ein fest installierter USB-C-Stecker für den direkten Anschluss an passende Geräte. Ergänzend ist ein elf Zentimeter langes Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten, um die sichere Verwendung auch mit iPads zu ermöglichen, die in einer Schutzhülle stecken.

Über die USB-C-Verbindung des Geräts kann in beide Richtungen geladen werden. Dem Hersteller zufolge lässt sich darüber nicht nur das iPad selbst laden, sondern umgekehrt auch das iPad als „Powerbank“ für am Hub angeschlossene Geräte verwenden.

