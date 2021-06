ANYmacOS: Freeware lädt macOS-Versionen, erstellt Installer

In den Einstellungen der Anwendung, die sich mit einem Klick auf das unscheinbare Zahnrad oben rechts im Fenster aufrufen lässt, kann die Zweigzugehörigkeit des Systems geändert werden. Sprich: Anwender können hier einstellen, welche Updates in den Systemeinstellungen angezeigt werden sollen und dürfen zwischen regulären Aktualisierungen, der Entwickler-Beta und dem öffentlichen Beta-Programm wählen.

Anschließend – und dafür sind wir sehr dankbar – haben uns mehrere ifun.de-Leser auf die in Dinslaken entwickelte Alternative ANYmacOS aufmerksam gemacht, die ebenfalls in der Lage ist den Download ausgewählter Versionen des macOS-Betriebssystems anzustoßen. Darüber hinaus kann ANYmacOS macOS-Installer auf USB- und SSD-Laufwerken erstellen mit deren Hilfe sich das einmal geladene Betriebssystem-Update auf mehreren Macs einsetzen lässt.

