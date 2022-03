Kaspersky für Mac: BSI warnt vor Einsatz der Antivirus-App

Nach Angaben des Bundesamtes wäre es sowohl denkbar, dass Kaspersky selbst Cyberangriffe durchführt, als auch vom russischen Staat gezwungen werden könnte, Systeme in Deutschland anzugreifen. Um den Rückfragen verunsicherter Anwender zu begegnen hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sowohl eine Telefon-Hotline geschaltet (0800 274 1000) als auch eine FAQ-Seite ins Netz gestellt, die auf die wichtigsten Fragen zum Fall eingeht.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat heute eine generelle Warnung vor den Antivirus-Produkten des russischen Anbieters Kaspersky ausgegeben, der sich an Mac-Anwender unter anderem mit der kostenpflichtigen Anwendung „KasperskyInternet Security for Mac“ richtet, die zum Jahrespreis von 39,95 Euro angeboten wird.

