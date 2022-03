Abnormal Mouse: Trackpad-Funktionen für normale Mäuse am Mac

Die Mac-Anwendung Abnormal Mouse ist für Mac-Anwender, die weder Apples Magic Trackpad noch die weiße Maus aus Cupertino einsetzen, sondern ein alternatives Eingabegerät mit vielen Tasten und Scrollrad für die klassische Cursor-Steuerung nutzen. Vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht weil das schon angeschlagene Handgelenk nach einer ergonomischen Maus verlangt.

Abnormal Mouse verspricht eben jener Community dennoch nicht auf die beliebten Trackpad-Funktionen verzichten zu müssen, die Apple den Nutzern der eigenen Eingabegeräte anbietet. Also etwa die Wischgesten mit zwei oder vier Fingern, das Zoomen und Drehen oder das Ausführen der an vielen Orten im Mac-Betriebssystem möglichen Drag-Gesten; also das Ziehen von E-Mails in der Mail-App, um diese schnell zu löschen, oder das Ziehen von Notizen, um diese anzupinnen.

Als Freeware oder 5-Euro-App

Ob dies in eurem Arbeitsalltag Sinn macht könnt ihr mit Abnormal Mouse 14 Tage lang risikofrei ausprobieren und euch anschließend aussuchen, ob ihr die Open-Source-App in Eigenregie selbst kompiliert oder für den Komfort, auf eine fertige Version der Anwendung zugreifen zu können, fünf Euro springen lasst.

Tastenkombis aktivieren Funktionen

In jedem Fall müsst ihr Abnormal Mouse einmal konfigurieren und in der App Tastenkombinationen festlegen, die gedrückt werden müssen, um die Zusatzfunktionen mit der vorhandenen Standard-Maus ausführen zu können. In den Einstellungen von Abnormal Mouse könnt ihr für die Aktionen „Scroll and Swipe“, „Zoom and Rotate“ und „4 Finger Swipe“ je eine Tastenkombination festlegen, die den entsprechenden Maus-Modus aktiviert.

Die App gibt sich dabei große Mühe alle gebotenen Funktionen zu erklären und führt Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung. In diesem Zusammenhang sehens- und erwähnenswert sind die Mac-Anwendungen Multitouch und Scroll 2.