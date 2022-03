Assignee: Freier App-Switcher mit Direktzugriff

Um sich mit der Entwicklung von Mac-Anwendungen vertraut zu machen hat sich der Programmierer Nguyen Vinh eines Problems angenommen, das ihn persönlich schon länger gestört hat: Die dem Mac fehlende Möglichkeit beim hin- und herspringen zwischen mehreren offenen Applikationen direkt eine bestimmte Anwendung anzusprechen, statt mit dem Tastenkürzel Command+Tab stets durch eine Vielzahl der offenen Anwendungen springen zu müssen.

Von Strategie-Spielen inspiriert

Anstatt immer wieder auf die Apple-Suche Spotlight zuzugreifen, war Nguyen Vinh auf der suche nach einer Lösung, wie diese auch von alten Strategie-Spielen wie Starcraft oder Age of Empire angeboten wurde. Um in hitzigen Gefechten schnell reagieren zu können, boten die Spiele ihren Nutzern an, ausgewählten Einheiten eine Zahl zuzuordnen, mit denen diese sich bei Bedarf umgehend wieder aufrufen und direkt kommandieren ließen.

Ein Konzept, das Entwickler Vinh mit der kostenfreien Assignee-Applikation nun auch für Mac-Anwendungen bereitstellt. Diese lässt sich in den Werkseinstellungen mit dem Tastenkürzel Control+Tab aufrufen und zeigt dann eine Übersicht aller momentan aktiven Anwendungen an. Mit wenigen Mausklicks können diesen Anwendungen nun ebenfalls Nummern (oder auch Buchstaben zugewiesen werden).

Assignee aktivieren, Zahl eintippen

Anschließend läuft der Wechsel zwischen den offenen Applikationen wie folgt ab: Zuerst wird Assignee mit dem Tastenkürzel Control+Tab aktiviert, dann die 1, die 2 oder die 3 angeschlagen, um direkt zu den für euren Arbeitsablauf wichtigen Apps zu springen.

Assignee ist nach dem Start in der Mac-Menüleiste aktiv und kann so konfiguriert werden, dass die App direkt zum Systemstart geladen wird. Die App merkt sich die Kurzbefehle, die ihr euren Apps vergeben habt, so dass diese beim nächsten Start nicht noch mal verteilt werden müssen.