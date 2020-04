iTunes 12.6: Die „App-Store-Version“ lädt keine Updates mehr

Ihr erinnert euch an die „App Store“-Variante der inzwischen eingestellten Apple-Jukebox iTunes?

Apple hatte die Sonderedition von iTunes im vergangenen Jahr notgedrungen bereitgestellt, nachdem es massig Beschwerden über die zuvor veröffentlichte iTunes-Version 12.7 und den damit verbundenen Wegfall von App Store und Teilen der lokalen Verwaltungsoptionen für iOS-Geräte hagelte.

Die von Apple vorrangig für Unternehmensumgebungen ausgegebene iTunes-Variante lässt sich zwar weder unter macOS Catalina noch unter macOS Mojave installieren, wird in vielen IT-Abteilungen aber immer noch zur App-Verwaltung eingesetzt.

Beziehungsweise, wurde: Wie mehrere Nutzer berichten, ist iTunes 12.6.x nicht mehr in der Lage App-Updates bereits installierter Anwendungen zu laden. Ein Problem, das in Apples offiziellen Support-Foren erstmals Mitte Februar angesprochen wurde, seit rund zwei Wochen aber an Fahrt aufzunehmen scheint, wie neuere Diskussionen zeigen

Unter andere hat uns ifun.de-Leser Paul zum Thema kontaktiert und meldet selbst:

Habt ihr Kenntnis davon, dass bei den älteren iTunes-Versionen, welche noch Apps verwalten können seit zwei Wochen die Updates zwar angezeigt aber nicht heruntergeladen werden können? Als Mitglied habe ich beim MUS (Macintos Users Switzerland) nachgefragt. Die Tipps: Neu laden sowie wegen abgelaufenem Zertifikat dabei das Datum zurückstellen. Es hilft nicht. Nun meldete sich gestern 30.03.2020 ein Händler, der das Problem mehrfach bei der Kundschaft vorfand. Einfach die Geräte einzeln updaten ist bei diesen Firmen schlicht nicht machbar. Im Internet findet man angeblich nichts darüber. Apple weiss vermutlich nichts. Ich habe für mich iMazing gekauft und ausprobiert. Befremdlich und nur auf die Geräte konzentriert. Das BackUp-Passwort finde ich leider nicht, weil iMazing das von iTunes anscheinend nicht frisst. Zudem scheint mir das eher eine langsame Spielerei, die für mich zwar wegen Corona Beschäftigung verschafft – für Firmen und Organisationen aber eine Zumutung! Wisst ihr was darüber? So wie ich gelesen habe ist Apple Configurator auch fehlerhaft? Ich arbeite wegen dem ScanSnap 500 auf dem iMac 27″ retina mit macOS Sierra 10.12.6 und habe iTunes 12.6.5.3 installiert. Auf dem MacBook Pro mit Sierra ist iTunes 12.6.3.6. Beides hat bis vor zwei Wochen reibungslos funktioniert. Will man jetzt eine App updaten simuliert es Laden, dann geht eine Linie nach rechts und fertig ist. Im Hinterkopf bin ich bald soweit, dass ich auf dem Mac Windows 10 installiere.

Mehr als das Abwarten auf ein unwahrscheinliches (aber mögliches) Update von iTunes 12.6.x können auch wir derzeit leider nicht empfehlen, verweisen aber auf diese Foren-Meldung des Anwenders ArthurBA, der die Aktualisierung zumindest über Apples erst kürzlich in neuer Version vorgelegten Configurator einspielen konnte.