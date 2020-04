Locale Switcher: Tolle Safari-Erweiterung für Apples Support-Portal

Apples offizielles Support-Portal stellt seine Einträge nicht nur im englischen Original, sondern auch in deutscher Übersetzung und in zahlreichen anderen Sprachen für Hilfesuchende zur Verfügung.

Eine kombinierte Länder-Sprachkennung in der angesteuerten URL legt dabei die anzuzeigenden Inhalte fest.

Während die englischen Original-Einträge ein „en-us“ in der Webadresse mitführen, werden die deutschen durch ein „de-de“ ausgezeichnet, die Schweizer sehen je nach gewählter Sprache ein „fr-ch“ für französische bzw. ein „de-ch“ für deutsche Text. Also etwa:

Hier setzt die Safari-Erweiterung Locale Switcher an. Diese gestattet euch mehrere Kombinationen aus Länder- und Sprachkennung festzulegen, zwischen denen sich anschließend per Mausklick umschalten lässt.

Gerade in Apples Support-Portal, in denen die US-Einträge oft aktueller sind und teils ganz andere Inhalte besitzen, könnt ihr euch so schnell einen Überblick verschaffen ohne händisch in der Adressleiste herumfummeln zu müssen.

Die Erweiterung funktioniert natürlich auch auf anderen Webseiten die auf den oben beschriebenen Standard zur Sprachauszeichnung setzen. Wer will kann sich zudem bis zu drei eigene Templates anlegen, für weitere wir die Pro-Version der Erweiterung benötigt.