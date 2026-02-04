Apple TV: Diese Filme und Serien kommen 2026

Apple hat einen Ausblick auf sein Film- und Serienprogramm für 2026 gegeben. Der Streamingdienst Apple TV soll im Laufe des Jahres nicht nur neue und fortgesetzte Serien sowie eigene Filme veröffentlichen, sondern auch das Angebot an Live-Sport weiter ausbauen. Im Mittelpunkt stand auch ein Gespräch zwischen Apples Service-Manager Eddy Cue und dem Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Apple hat sich die Übertragungsrechte für die Rennserie in den USA gesichert.

Eddy Cue (Bild: BeaPhil / Wikimedia)

Sport soll zunehmend ein fester Programmpunkt im Angebot von Apple TV werden. Mit der Position als Übertragungspartner für die Formel 1 in den USA werde das hauseigene Sportportfolio neben der Major League Soccer und dem Baseball-Format Friday Night Baseball weiter ergänzt. Was Abonnenten tatsächlich zu sehen bekommen, hängt allerdings weiterhin stark auch von den erworbenen Rechten und regionalen Verfügbarkeiten ab.

Zu den Highlights im laufenden Jahr zählt Apple nicht nur Neuzugänge. Das Unternehmen verweist unter anderem auch auf die kommende vierte Staffel der Comedyserie „Ted Lasso“, die im Sommer starten soll. Die folgenden Filme und Serien wurden von Apple bereits offiziell für dieses Jahr bestätigt. Weitere Neuzugänge sollen im Jahresverlauf angekündigt werden.

Bestätigte Serien und Filme für 2026