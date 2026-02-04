Neuzugänge und Fortsetzungen
Apple TV: Diese Filme und Serien kommen 2026
Apple hat einen Ausblick auf sein Film- und Serienprogramm für 2026 gegeben. Der Streamingdienst Apple TV soll im Laufe des Jahres nicht nur neue und fortgesetzte Serien sowie eigene Filme veröffentlichen, sondern auch das Angebot an Live-Sport weiter ausbauen. Im Mittelpunkt stand auch ein Gespräch zwischen Apples Service-Manager Eddy Cue und dem Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Apple hat sich die Übertragungsrechte für die Rennserie in den USA gesichert.
Eddy Cue (Bild: BeaPhil / Wikimedia)
Sport soll zunehmend ein fester Programmpunkt im Angebot von Apple TV werden. Mit der Position als Übertragungspartner für die Formel 1 in den USA werde das hauseigene Sportportfolio neben der Major League Soccer und dem Baseball-Format Friday Night Baseball weiter ergänzt. Was Abonnenten tatsächlich zu sehen bekommen, hängt allerdings weiterhin stark auch von den erworbenen Rechten und regionalen Verfügbarkeiten ab.
Zu den Highlights im laufenden Jahr zählt Apple nicht nur Neuzugänge. Das Unternehmen verweist unter anderem auch auf die kommende vierte Staffel der Comedyserie „Ted Lasso“, die im Sommer starten soll. Die folgenden Filme und Serien wurden von Apple bereits offiziell für dieses Jahr bestätigt. Weitere Neuzugänge sollen im Jahresverlauf angekündigt werden.
Bestätigte Serien und Filme für 2026
- Shrinking (Staffel 3) – bereits verfügbar: Comedy um einen Therapeuten, der nach einem Verlust Regeln bricht und dadurch sein Umfeld verändert.
- Eternity – 13. Februar 2026: Romantische Komödie im Jenseits, in der eine Frau sich zwischen zwei Lebenswegen entscheiden muss.
- The Last Thing He Told Me (Staffel 2) – 20. Februar 2026: Thriller um eine Familie, die nach der Rückkehr eines verschwundenen Mannes erneut in einen alten Fall gezogen wird.
- Monarch: Legacy of Monsters (Staffel 2) – 27. Februar 2026: Fortsetzung im Monsterverse, die Figuren führt es unter anderem auf eine Insel mit neuen Gefahren.
- Imperfect Women – 18. März 2026: Psychothriller über einen Kriminalfall, der eine langjährige Freundschaft dreier Frauen erschüttert.
- For All Mankind (Staffel 5) – 27. März 2026: Alternativwelt-Raumfahrtdrama, das die Marsgesellschaft und politische Spannungen weiterführt.
- Your Friends & Neighbors (Staffel 2) – 3. April 2026: Drama um einen Mann, der nach dem Jobverlust in einer wohlhabenden Vorstadt kriminell wird.
- Outcome – 10. April 2026: Schwarze Komödie über einen Filmstar, der nach Erpressung versucht, seine Vergangenheit aufzuarbeiten.
- Margo’s Got Money Troubles – 15. April 2026: Familiendrama um eine junge Mutter, die mit Geldsorgen und neuen Rollenbildern zurechtkommen muss.
- Criminal Record (Staffel 2) – 22. April 2026: Krimithriller über Ermittlungen nach einem tödlichen Vorfall rund um eine politische Veranstaltung.
- Widow’s Bay –, 29. April 2026: Mystery um eine abgelegene Inselgemeinde, in der alte Geschichten wieder real werden.
- Maximum Pleasure Guaranteed – 20. Mai 2026: Thriller-Komödie über eine Mutter, die in einen Strudel aus Verdacht, Erpressung und Ermittlungen gerät.
- Cape Fear – 5. Juni 2026: Serie um ein Anwaltspaar, das nach der Entlassung eines früheren Täters ins Visier gerät.
- Sugar (Staffel 2) – 19. Juni 2026: Noir-Krimi um einen Privatdetektiv, dessen neuer Fall in ein größeres Geflecht führt.
- Lucky – 15. Juli 2026: Miniserie über eine Frau, die ihre kriminelle Vergangenheit noch einmal nutzen muss, um zu entkommen.
- The Dink – 24. Juli 2026: Sportkomödie über einen früheren Tennis-Hoffnungsträger, der im Country-Club mit Pickleball neu anfängt.
- Mayday – 4. September 2026: Buddy-Actionkomödie im Kalten Krieg über einen Piloten, der hinter feindlichen Linien strandet.
- Ted Lasso (Staffel 4) – Sommer 2026: Fortsetzung, in der Ted in Richmond ein Frauenteam in einer unteren Liga trainiert.
- Matchbox The Movie – 9. Oktober 2026: Abenteuerfilm um Freunde, die in eine internationale Verfolgung geraten.
- Way of the Warrior Kid – 20. November 2026: Familienfilm über einen Jungen, der mit Hilfe seines Onkels Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen lernt.
Silo?
My thoughts exactly
+1
Und Severance hätte ich gerne :-)
Aber da wartet man wahrscheinlich wieder 3 Jahre
Kommt 2027
Es handelt sich nicht um das komplette line-up, sondern um eine Auswahl! Neue Staffel von Silo und Dark matter werden wahrscheinlich ab Mai bis Juli veröffentlicht, da diese bereits seit letztem Sommer abgedreht sind!
Ich habe mich schon auf eine neue Staffel Silo gefreut. Aber leider ist da scheinbar noch nichts am Start.
Ich hoffe trotzdem noch auf 2026, vielleicht zweites Halbjahr. Die Dreharbeiten sind ja längst abgeschlossen und auch wenn die Postproduction aufwändig ist, sollte Staffel 3 bald fertig sein. Ist dann eben eine redaktionelle oder Marketing-Entscheidung, wann die Staffel startet.
Geil, wusste noch gar nicht dass eine fünfte Staffel for all mankind geplant war. Da bin ich mal gespannt.
Mit großem Abstand zu allen anderen Streaming Anbietern hat Apple TV+ halt wirklich die hochwertigsten Inhalte, bissle wenige aber dafür sehr sehr gut.
+1
Nö!
Mit HBO Originals auf einer höhe würde ich sagen. Aber die beiden zusammen sind definitiv ganz oben was Qualität betrifft.
Immer wieder der gleiche Quatsch, der Müll ist auch nicht anders als wo anders.
Und viele Serien haben sie vielleicht gut angefangen und dann komplett in den Sand gesetzt – genau wie woanders auch.
Amen!
Bis auf Monarch ist erstmal nichts dabei.
1. Staffel Monarch nach 5 Folgen abgebrochen! Stinkend langweilig plätschert alles vor sich hin! Geschmacksache!
Ich vermisse Severance
Eine jährliche Veröffentlichung schaffen heutige Autoren nicht mehr. Die brauchen 2/3 Jahre für ne Staffel von 10 Folgen.
Ich bin über die Menge überrascht. Ist doch mittlerweile einiges. Für mich sieht es aber nach mittelmäßigen Produktionen aus, die versuchen durch ’name value‘ zu glänzen (Ben Stiller, John Ham, etc.). Da ist kein Kracher dabei.
Mir fehlt noch immer Neuromancer, schon für letztes Jahr angekündigt aber seither nie mehr erwähnt worden. Als großer Gibson Fan und nach der herben Enttäuschung von The Peripheral auf Prime setze ich da ganz große Hoffnungen rein.
Apple TV hat wenige Highlight‘ s aber dafür sehr gut,und das Bild und Ton ist über jeden Zweifel erhaben
Auch wenn Ted Lasso so perfekt abgeschlossen wurde und ich etwas skeptisch bzgl der Weiterführung bin.
Bin ich dann doch der Meinung, dass man in der aktuellen Welt unbedingt einen Ted Lasso braucht. Und selbst ein schwächerer Ted Lasso ist vermutlich besser als kein Ted Lasso.
So spricht ein wahrer Diamond Dog :-)
Hallo, es sind schon ein paar gute Filme dabei, aber schade, dass Remnick nicht dabei ist. Ich hatte gehofft, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich fand sie mega gut.
Wird es bestimmt geben, aber frühestens 2027
Oh? Grad gelesen wurde tatsächlich eingestellt, schade, war ne starke Serie
Apple hat nicht die größte Auswahl an Filme oder Serien, aber dafür Top Qualität in Inhalt, Bild und Ton.
Cape Fear, da gab es doch mal nen Film in den 90igern oder?
Da fehlt auf jeden Fall Neuromancer. Ich denke Apple hebt sich hier und da noch eine Überraschung auf.