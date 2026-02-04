LibreOffice 26.2 setzt auf mehr Stabilität und bessere Kompatibilität

Das Office-Paket LibreOffice ist in Version 26.2 erschienen. Im Mittelpunkt der Aktualisierung stehen den Entwicklern zufolge Verbesserungen der Leistung und Stabilität der enthaltenen Programme. Zudem habe man das Zusammenspiel mit Dokumenten aus anderen Office-Programmen optimiert.

LibreOffice 26.2 soll vor allem bei der täglichen Arbeit spürbare Fortschritte bringen. Als Beispiele nennen die Entwickler die flüssigere Bearbeitung umfangreicher Dokumente sowie eine zuverlässigere Darstellung komplexer Dateien. Auch die Kompatibilität mit gängigen Dateiformaten anderer Office-Pakete sei weiter ausgebaut worden. Ein weiterer Fokus lag darauf, Layoutabweichungen beim Austausch von Dokumenten zu reduzieren.

Verbesserungen in Writer und Calc

In der Textverarbeitung Writer wurden unter anderem Änderungen an der Tabellenbehandlung vorgenommen. Schwebende Tabellen sollen sich besser in den Seitenfluss einfügen und beim Export in andere Formate weniger Probleme bereiten. Die Nachverfolgung von Änderungen wurde ebenfalls überarbeitet, um komplexe Bearbeitungsschritte nachvollziehbarer zu machen.

Die Tabellenkalkulation Calc profitiert vor allem von Leistungsoptimierungen. Dies zeige sich vor allem bei großen Tabellen mit vielen Spalten oder grafischen Elementen. Zudem sei der Austausch mit Excel-Dateien verbessert worden. Neue Sortieroptionen sollen dabei helfen, Inhalte natürlicher anzuordnen, etwa bei Zahlenfolgen oder IP-Adressen.

Offene Standards und Datensouveränität

Im Zusammenhang mit dem Update verweisen die Verantwortlichen erneut auf ihren Anspruch, Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zu überlassen. Der verstärkte Einsatz offener Dokumentenstandards soll sicherstellen, dass Dateien langfristig zugänglich bleiben, ohne an Abonnements oder Lizenzmodelle gebunden zu sein. Eine verpflichtende Online-Anbindung oder Datensammlung sei weiterhin nicht vorgesehen.

LibreOffice 26.2 steht für macOS, Windows und Linux bereit und unterstützt mehr als 120 Sprachen. Die Software kann kostenfrei genutzt werden, die Finanzierung des Angebots erfolgt weiterhin über Spenden.