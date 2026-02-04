Optimierungen für Writer und Calc
LibreOffice 26.2 setzt auf mehr Stabilität und bessere Kompatibilität
Das Office-Paket LibreOffice ist in Version 26.2 erschienen. Im Mittelpunkt der Aktualisierung stehen den Entwicklern zufolge Verbesserungen der Leistung und Stabilität der enthaltenen Programme. Zudem habe man das Zusammenspiel mit Dokumenten aus anderen Office-Programmen optimiert.
LibreOffice 26.2 soll vor allem bei der täglichen Arbeit spürbare Fortschritte bringen. Als Beispiele nennen die Entwickler die flüssigere Bearbeitung umfangreicher Dokumente sowie eine zuverlässigere Darstellung komplexer Dateien. Auch die Kompatibilität mit gängigen Dateiformaten anderer Office-Pakete sei weiter ausgebaut worden. Ein weiterer Fokus lag darauf, Layoutabweichungen beim Austausch von Dokumenten zu reduzieren.
Verbesserungen in Writer und Calc
In der Textverarbeitung Writer wurden unter anderem Änderungen an der Tabellenbehandlung vorgenommen. Schwebende Tabellen sollen sich besser in den Seitenfluss einfügen und beim Export in andere Formate weniger Probleme bereiten. Die Nachverfolgung von Änderungen wurde ebenfalls überarbeitet, um komplexe Bearbeitungsschritte nachvollziehbarer zu machen.
Die Tabellenkalkulation Calc profitiert vor allem von Leistungsoptimierungen. Dies zeige sich vor allem bei großen Tabellen mit vielen Spalten oder grafischen Elementen. Zudem sei der Austausch mit Excel-Dateien verbessert worden. Neue Sortieroptionen sollen dabei helfen, Inhalte natürlicher anzuordnen, etwa bei Zahlenfolgen oder IP-Adressen.
Offene Standards und Datensouveränität
Im Zusammenhang mit dem Update verweisen die Verantwortlichen erneut auf ihren Anspruch, Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zu überlassen. Der verstärkte Einsatz offener Dokumentenstandards soll sicherstellen, dass Dateien langfristig zugänglich bleiben, ohne an Abonnements oder Lizenzmodelle gebunden zu sein. Eine verpflichtende Online-Anbindung oder Datensammlung sei weiterhin nicht vorgesehen.
LibreOffice 26.2 steht für macOS, Windows und Linux bereit und unterstützt mehr als 120 Sprachen. Die Software kann kostenfrei genutzt werden, die Finanzierung des Angebots erfolgt weiterhin über Spenden.
Wenn’s das jetzt noch für iPadOS gäbe, ein Traum…
Von SoftMaker gibt es eine leicht limitierte Version für iPhone und iPad. Kann man durchaus empfehlen!
Ich nutze LibreOffice seit 1 Monat um perspektivisch mein Office365 kündigen zu können.
Bisher bin ich sehr zufrieden, für meine Anwendungsfälle (simple Formeln und wenige Diagramme) passt alles.
Klare Empfehlung von mir :-)
Ich habe es schon genutzt, als es noch OpenOffice war und ich habe noch nichts gefunden, was mir fehlen würde.
Eine Möglichkeit, in einem Tabellenblatt mehrere Tabellen zu erstellen wie in Numbers würde mir gefallen.
Datensouveränität ist aktuell wichtiger denn je. Kann man nur unterstützen. Sobald mein Office 365 ausgelaufen ist werde ich wechseln. Die Lösungen von Apple überzeugen mich nicht, auch auf Grund des neuen Abo-Modells