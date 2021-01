iOS-Apps auf dem Mac: Apple verhindert Ausführung [Update]

Update vom 20. Januar 2021: Apple hat die serverseitig vorgenommenen Änderungen, die die Ausführung all jener iOS-Apps auf dem Mac untersagt haben, die von ihren Entwicklern nicht zum Einsatz auf Apples Rechnern freigegeben wurden, vorerst wieder zurückgezogen. Ob bzw. wann Apple den Hebel erneut umlegen wird, ist unklar.

Interestingly, Apple has reverted the server-side change that blocked users from side loading iPhone and iPad apps to their M1 Mac.

So for now, you can keep side loading iPhone and iPad apps to your M1 Mac, but we don’t expect it to last. https://t.co/y6kOOckiTc

— Chance Miller (@ChanceHMiller) January 19, 2021