Tipp: Fenster-Manager Rectangle mit neuem To-Do-Modus

Immer wenn wir von frischen Mac-Anwendern um App-Tipps für den Desktop gebeten werden gehört der Fenster-Manager Rectangle zu unseren ausgesprochenen Empfehlungen. Gerade für neue Anwender, die im Dickicht der verfügbaren Fenster-Manager noch keinen Favoriten ausgemacht haben, ist Rectangle ein schnell verstandener Allrounder.

Der neue To-Do-Modus

Die Applikation zum einfachen Anpassen von Fenstergrößen und Platzierungen ist Deutsch lokalisiert, bietet eine Vielzahl gut durchdachter Voreinstellungen und lässt sich über eine simple Konfigurationsoberfläche schnell mit Tastaturkürzeln belegen.

Auf unseren Systemen nutzen wir hier die Dreier-Kombination Control+Alt+Command zusammen mit den Pfeil- und einer Handvoll Zahlen-Tasten: Control+Alt+Command+Pfeil nach rechts platziert das aktive Fenster auf der rechten Bildschirmhälfte, der Pfeil nach links auf der linken. Der Pfeil nach oben wendet die Rectangle-Option „fast maximieren“ an, der Pfeil nach unten zentriert das aktive Fenster. Zudem verschieben die Zahlen 1,2 und 3 offene Programm-Fenster in das linke, mittlere und rechte Drittel des Monitors.

To-Do-Modus für beliebige App

Die Freeware-Applikation liegt jetzt in Version 0.42 vor uns bietet nun eine initiale Implementierung des so genannten To-Do-Modus an. Dabei handelt es sich noch um eine versteckte Funktion, die mit der folgenden Terminal-Eingabe aktiviert werden kann:

defaults write com.knollsoft.Rectangle todo -int 1

Anschließend bietet Rectangle den To-Do-Modus direkt über das Menüleisten-Icon an. Dabei wird eine Anwendung als to-Do-App festgelegt und am rechten Monitorrand „festgeklebt“. Alle andere Fensterbewegungen und Größenveränderungen tun nun so, als würde der Monitor an der fixierten To-Do-App aufhören. So können diese weiter frei durch die Gegend jongliert werden ohne die gewählte To-Do-App dabei zu überdecken.

Der To-Do-Modus: Nicht spektakulär aber praktisch