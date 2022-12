Apple gegen Gewerkschaften: Mitarbeiter-Verhöre und Nötigungen

Apples Filialgeschäft in Atlanta war der erste Apple Store überhaupt, in dem Mitarbeiter eine Gewerkschaft aufbauten.

Die CWA warf Apple damals organisiertes „Union Busting“ vor, also eine systematische Kampagne gegen den Aufbau einer Gewerkschaft zu fahren. Vergleichbare Vorwürfe kamen damals auch aus New York.

Im Frühjahr berichtete die „Communications Workers of America Union“ (CWA), eine der größten Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten, die den Store-Mitarbeitern beim Aufbau einer Arbeitnehmervertretung zur Hand ging, dass diese bei ihren Aktivitäten von Apple eingeschüchtert worden seinen.

