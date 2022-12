Tagesplaner Structured: Version 3.0 bringt Drag-and-Drop-Unterstützung

Der Tagesplaner Structured erlaubt es in der neu veröffentlichten Version 3.0 nun auch, einzelne Aufgaben auch per Drag & Drop zu verschieben. Der Entwickler reicht damit eine der von Anwendern am meisten vermissten Funktionen nach. Darüber hinaus bringt das „runde“ Update für die App die Möglichkeit, Aufgaben mit bestimmten Zeitzonen zu verknüpfen sowie verschiedene optische Korrekturen und Erweiterungen, darunter die Bereitstellung zusätzlicher Symbole.

Für die Nutzung der Drag-and-Drop-Funktion muss man die gewünschte Aufgabe einfach gedrückt halten, bis sie aus der Zeitleiste herausspringt, und sie dann an die gewünschte Position ziehen. Dem Entwickler zufolge lässt sich diese Funktion in so gut wie allen Bereichen der App verwenden, somit kann man Aufgaben auch tagesübergreifend verschieben oder man kann eine neue Aufgabe durch entsprechendes Ziehen der Hinzufügen-Taste direkt zu einer gewünschten Zeit erstellen.

Drag & Drop ist bei Structured soweit ins System integriert, dass sich beispielsweise auch E-Mails oder Links in die App ziehen lassen und dort direkt als neue Aufgabe angelegt werden.

Inzwischen mehr als 600 Symbole

Bei den mit dem Update hinzugefügten Symbole handelt es sich um Bilder, mit deren Hilfe sich die einzelnen Aufgaben besser kategorisieren lassen. Mittlerweile stehe über die App mehr als 600 solcher Icons zur Verfügung, aktuell sind hier auch zahlreiche auf die Wintersaison bezogenen Symbole hinzugekommen.

Structured ist in Versionen für den Mac, iPhone, iPad und Apple TV verfügbar und gleicht seine Inhalte über iCloud zwischen den Geräten ab. Die App lässt sich kostenlos laden generell auch ohne Bezahlung verwenden. Einzig für ausgewählte Zusatzfunktionen wird die Pro-Version der Anwendung benötigt, die dann entweder 35,99 Euro per Einmalkauf oder 9,49 Euro im Jahr kostet.

Basisversion kostenlos

Unten binden wir die Funktionsübersicht des Entwicklers ein, die kostenpflichtigen Funktionen sind darin mit einem €-Zeichen gekennzeichnet.