In-Ear-Kopfhörer von Sonos im Anmarsch? Sonos übernimmt RHA Audio

Dass Sonos auch an der Produktion eigener Kopfhörer arbeiten soll, wird dem Unternehmen schon seit 2019 nachgesagt. Bislang ging es hier jedoch vor allem um Over-Ear-Kopfhörer, die die gesamte Ohrmuschel umschließen und eher in der Kategorie der AirPods Max angesiedelt sein sollen.

Noch ist die Webseite von RHA Audio online und zeigt euch die jüngsten Eigenproduktionen in dieser Übersicht . So hat RHA Audio zuletzt die In-Ear-Ohrhörer TrueControl ANC und TrueConnect 2 angeboten. Zwei Bluetooth-Earbuds mit Silkontips. Die TrueControl ANC, also das Modell mit aktiver Geräuschunterdrückung, wurde dabei für umgerechnet 294 Euro über den Tresen gereicht.

Gerüchte, die für ihre Multiroom-Soundsysteme bekannten Audio-Spezialisten von Sonos könnten unter Hochdruck daran arbeiten eigene Kopfhörer auf den Markt zu bringen, halten sich nun schon seit mehreren Jahren . Die Übernahme des britischen Kopfhörer-Produzenten RHA Audio scheint die Pläne nun konkreter werden zu lassen. So hat Sonos kürzlich eine Mehrheits-Beteiligung an RHA Audio erworben und kontrolliert jetzt über 75 Prozent ( PDF-Nachweis ) des Unternehmens. Kurz: RHA Audio ist fortan als Sonos-Tochter aktiv.

