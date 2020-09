Kopfhörer von Sonos: Patentschrift zeigt erstmals zwei Modelle

Eine kürzlich veröffentlichte Patentschrift gewährt einen ersten Blick auf die seit Januar 2019 kursierenden Gerüchte, der für seine Multiroom-Lautsprecher bekannte Audio-Hersteller Sonos stünde kurz davor, einen eigenen Kopfhörer auf den Markt zu bringen.

Damals hatten Quellen aus Kreisen der Sonos-Zulieferer ausgeplaudert, dass der Hersteller daran arbeitet, seine Kunden auch außerhalb der eigenen vier Wände zu beschallen und an neuen „high-end headphones“ werkelt, die angeblich einen Verkaufspreis im Bereich von rund $300 anpeilen sollen.

Einen groben Eindruck dessen, wie diese eventuell aussehen könnten, zeigt nun die Ideenschrift mit dem Titel „Systems and methods for controlling playback and other features of a wireless headphone“.

Das Dokument, das sich auf der offiziellen Seite des US-Patent und Markenrechtsamtes USPTO einsehen lässt, präsentiert auf über zehn Seiten zwei spezifische Kopfhörer-Modelle aus unterschiedlichen Perspektiven.

Mit Hot-Word-Erkennung

Die Patentschrift selbst beschreibt dabei den Einsatz von drahtlosen Kopfhörern, die sowohl über ein Mikrofon als auch über eigene Bedienelementen, eigene Prozessoren, eine Sprachassistenz und eine „Sprachassistenten-Erkennungsroutine“ verfügen. Sonos scheint seinen Kopfhörern also eine Hot-Word-Erkennung mit auf den Weg geben zu wollen um Alexa und den Googles Assistent per Zuruf zu starten.

Die Lautstärke soll hingegen über einen berührungsempfindlichen Bereich per Streichgeste geregelt werden.

Die jetzt veröffentlichte Patentschrift mit der Kennziffer #10.757.499 wurde am 25. September 2019 von Sonos eingereicht.

Der Finanznachrichten-Dienst Bloomberg hatte zuletzt gemeldet, dass Sonos die Markteinführung der neuen Kopfhörer bereits 2020 angehen dürfte – es bleiben also noch vier Monate im laufenden Jahr.