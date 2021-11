HomePod mini: Die neuen Modelle gehen in den Verkauf

Darüber hinaus hat Apple angekündigt, einen neuen Abo-Tarif für Apple Music in den Markt einführen zu wollen, der den Zugriff auf den gesamten Audio-Katalog des Musik-Streaming-Dienstes für nur 5 Euro im Monat gestattet. Der Haken an Apple Music Voice : Musik lässt sich ausschließlich über Sprachkommandos abspielen und kann nicht über die Anwendungen auf Mac, iPhone oder iPad gesteuert werden.

Funktional will Apple dem Siri-Lautsprecher zukünftig beibringen die Stimmen mehrere Anwender und Anwenderinnen zu unterscheiden und hat vor Anfragen (etwa nach Erinnerungen und Kalender-Einträgen) individueller zu beantworten. Auch diese Funktion wird allerdings erst mal nur in englischer Sprache bereitstehen.

Dann werden die kugelrunden Lautsprecher, technisch unverändert, in insgesamt fünf Farben erhältlich sein und zum bekannten Verkaufspreis von 99 Euro in den Versand gehen. Apple hatte den HomePod mini im vergangenen Herbst vorgestellt und mit diesen den teuren Original-HomePod abgelöst, der wegen seiner Preisempfehlung nördlich von 300 Euro auf zu wenig Kaufinteresse unter den Apple-Nutzern stieß.

Per Pressemitteilung hat Apple heute über den Verkaufsstart der neuen HomePod mini-Modelle informiert, beschränkt diesen vorerst jedoch ausschließlich auf die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. In wenigen Stunden werden zudem Kunden in China, Hongkong, Japan und Taiwan die Möglichkeit haben, den HomePod mini in den drei neuen Farbvarianten Gelb, Orange und Blau zu bestellen.

