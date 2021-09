Sonos erhöht die Preise: Roam, Five und weitere Lautsprecher werden teurer

Wohlgemerkt handelt es sich hier um eine Anpassung der offiziellen Preisempfehlungen. In der Folge müssen sich die erhöhten Preise nicht zwingend auch direkt auf das Angebot von Vertriebspartnern wie Amazon oder MediaMarkt niederschlagen. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift allerdings besser noch vor Sonntag zu.

Die gute Nachricht vorweg: Populäre Sonos-Lautsprecher wie der One, der One SL und auch der Sonos Move bleiben im Preis unverändert. Bei den folgenden Produkten erhöht sich die offizielle Preisempfehlung allerdings zwischen 20 und satten 100 Euro.

Falls ihr beabsichtigt, in naher Zukunft einen Sonos -Lautsprecher zu kaufen, müsst ihr im Hinterkopf haben, dass der Hersteller am 12. September für einen Teil seiner Produkte seine Preise erhöht. Sonos hat bereits bei der Bekanntgabe seiner letzten Quartalszahlen darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr noch mit einer Preisanpassung zu rechnen ist. Jetzt liegen uns der Termin und die von kommender Woche an gültigen Preise für die Sonos-Lautsprecher vor.

