Zum Jahresende blicken wir wie gewohnt auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Das Apple-Jahr hat uns wieder einiges an Hard- und Software-Neuerungen gebracht.

Ganz nebenbei freuen wir uns auch, mittlerweile 24 Jahre zu diesem Thema am Ball zu sein und gemeinsam mit euch die Höhen und Tiefen der Apple-Geschichte zu erkunden.

Los geht’s mit dem iPhone 16e

Das Apple-Jahr 2025 begann im Februar zunächst ungewohnt mit der Vorstellung von „Apple Einladungen“ – einer App, die zwar auch ihre Fans gewonnen hat, von vielen Nutzern aber schlichtweg als überflüssig angesehen wird.

Bereits am 19. Februar durften wir dann die erste Hardware-Neuvorstellung in diesem Jahr sehen. Das iPhone 16e ersetzt seither das iPhone SE als für Apple-Verhältnisse günstiges Gerät für Einsteiger. Zu Preisen ab 699 Euro bekommt man hier ein vollflächiges Display mit 6,1 Zoll Größe und Face ID.

Hardware-Feuerwerk im März

Im darauffolgenden Monat gab es dann ein kleines Hardware-Feuerwerk. Apple hat Anfang März zunächst das iPad Air M3 vorgestellt und zudem mit neuen und schnelleren Prozessoren ausgestattete Modelle des MacBook Air und des Mac Studio auf den Markt gebracht.

Als Paukenschlag für deutsche Apple-Nutzer darf man zudem die am 31. März erfolgte Einführung von „Apple Intelligence“ hierzulande bezeichnen. Wenngleich sich der Leistungsumfang von Apples KI sich weiterhin nicht mit den Angeboten der Konkurrenz messen kann. Im Frühjahr 2026 soll aber alles anders werden.

„Liquid Glass“ und neue Versionsnummern

Sieht man über die Ankündigung von CarPlay Ultra mit nur einem unterstützten Fahrzeug im Mai hinweg, verliefen die kommenden Wochen dann gewohnt ruhig. Als eines der wichtigsten Apple-Events des Jahres fand dann vom 9. Juni an die Entwicklerkonferenz WWDC statt.

In diesem Jahr hat Apple hier unter anderem mit einer überarbeiteten Nummerierung seiner Betriebssysteme für eine Überraschung gesorgt. iOS, macOS & Co. tragen jetzt einheitliche Versionsnummer, in diesem Jahr die 26. Die funktionalen und optischen Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen Designkonzept „Liquid Glass“ sorgen derweil bis heute für angeregte Diskussionen.

Kontrovers wird auch Apples politisches Engagement diskutiert. Tim Cook muss sich vorwerfen lassen, wesentliche Grundwerte des Unternehmens dem wirtschaftlichen Erfolg geopfert zu haben. Statt mit Hymnen an Außenseiter und Rebellen macht Apple jetzt mit Goldgeschenken an den US-Präsident von sich reden.

Traditioneller „Hardware-Herbst“

Der September hat uns dann traditionell die neuen Modelle von iPhone und Apple Watch gebracht. In diesem Jahr hat Apple begleitend zum iPhone 17, iPhone 17 Pro und der Apple Watch Series 11 das ultradünne iPhone Air vorgestellt. Das Gerät adressiert eine eher kleine Nische zwischen den Standard- und Pro-Modellen.

Im Oktober hat Apple sein Hardware-Jahr dann mit neuen Modellen von iPad Pro und MacBook Pro abgeschlossen. Softwareseitig durften sich Apple-Nutzer in Deutschland zuletzt allerdings noch über den Start der AirPods-Live-Übersetzungen und der Verfügbarkeit von deutschen Stimmen für Apple Fitness+ freuen.

Was bringt uns 2026?

Das kommende Apple-Jahr sollte wieder einiges zu bieten haben. Nicht nur, weil Apple versprochen hat, im Frühjahr endlich eine neue und auf einem leistungsfähigen KI-Unterbau funktionierende Siri zu veröffentlichen. Zudem ist 2025 verstrichen, ohne dass Apple längst erwartete Produkte wie neue Generationen von HomePod und Apple TV auf den Markt geworfen hat.

Das Unternehmen sieht sich auch personalpolitisch mit heftigen Umbauten befasst. Mitarbeiter aus zahlreichen Abteilungen haben in andere Firmen gewechselt oder sich zur Ruhe gesetzt. Kommende Neustrukturierungen könnten auch ein erster Schritt in Richtung eines generellen Wechsels an der Führungsspitze von Apple sein.

Was auch immer kommt: Euch wünschen wir zunächst jedoch das Allerbeste für das kommende Jahr 2026 – kommt gut rüber!