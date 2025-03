Ab 1.199 Euro: Apple stellt neues MacBook Air mit M4-Chip vor

Wie erwartet hat Apple heute das MacBook Air aktualisiert und mit dem neuen M4-Chip ausgestattet. Cupertino gibt an, dass dieser Chip die Leistung des Notebooks deutlich steigern soll. Anwendungen wie Bildbearbeitung oder Tabellenkalkulationen könnten dadurch doppelt so schnell ausgeführt werden als mit dem früheren M1-Modell. Zudem unterstützt das neue MacBook Air jetzt bis zu zwei externe 6K-Displays. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit bis zu 18 Stunden an.

Neben der Leistungsverbesserung sei das MacBook Air auch speziell für KI-gestützte Anwendungen optimiert. Nutzer könnten unter anderem neue Bild- und Text-Werkzeuge nutzen, die durch Apple Intelligence ermöglicht werden. Apple hebt hervor, dass sensible Daten auf dem Gerät verarbeitet würden und nur in bestimmten Fällen über eine geschützte Cloud-Verbindung (Stichwort: Private Cloud Compute) bearbeitet werden.

Neue Farboption und günstigerer Einstiegspreis

Eine sichtbare Neuerung ist die Einführung der Farboption „Himmelblau“, die das bisherige Farbspektrum erweitert. Laut Apple erzeugt diese Farbvariante je nach Lichteinfall unterschiedliche Reflexionen.

Neben den Neuerungen bleibt das MacBook Air weiterhin in zwei Größen erhältlich. Das 13-Zoll-Modell richtet sich an mobile Nutzer, während das 15-Zoll-Modell mehr Bildschirmfläche für Multitasking bietet. Beide Varianten setzen auf das bekannte Design mit MagSafe-Ladeanschluss, Touch ID und ein hochauflösendes Liquid Retina Display.

18 Stunden Akku, ab 12. März im Handel

Das 13-Zoll-MacBook Air mit M4 ist ab 1.199 Euro erhältlich, für den Bildungsbereich ab 1.069 Euro. Das 15-Zoll-MacBook Air mit M4 startet bei 1.499 Euro, für den Bildungsbereich bei 1.369 Euro. Beide Modelle sind in den Farben Himmelblau, Mitternacht, Polarstern und Silber verfügbar.

Arbeitsspeicher : Mindestens 16 GB, erweiterbar auf bis zu 32 GB

: Mindestens 16 GB, erweiterbar auf bis zu 32 GB Batterielaufzeit : Bis zu 18 Stunden

: Bis zu 18 Stunden Helligkeit : Bis zu 500 Nits

: Bis zu 500 Nits Kamera : 12MP Center Stage Kamera mit Folgemodus

: 12MP Center Stage Kamera mit Folgemodus Ports : MagSafe-Ladeanschluss, 2 Thunderbolt

: MagSafe-Ladeanschluss, 2 Thunderbolt Kopfhöreranschluss : 3,5-mm Klinke

: 3,5-mm Klinke Wireless: Unterstützung für WLAN 6E und Bluetooth 5.3

Mit der neuen Generation verfolgt Apple weiterhin seinen Nachhaltigkeitsansatz. Das MacBook Air besteht laut Unternehmen zu über 55 Prozent aus recycelten Materialien, darunter Aluminium, Kobalt und seltene Erden.