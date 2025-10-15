iPad Pro mit M5-Prozessor offiziell vorgestellt

Gut zwei Wochen nachdem das iPad Pro mit M5-Prozessor seine inoffizielle Premiere auf YouTube hatte, wurde das neue Tablet nun auch von Apple angekündigt. Das Gerät lässt sich ab sofort zu Preisen ab 1.099 Euro vorbestellen und wird vom 22. Oktober an ausgeliefert.

Apple bleibt damit seinem zuletzt bereits bei den vergangenen Modellen eingehaltenen Update-Rhythmus für das iPad Pro treu und beschert uns alle anderthalb Jahre ein neues Modell. Zuletzt waren im Mai 2021 die Generationen 3 und 5 sowie im Oktober 2022 die Generationen 4 und 6 erschienen, bis im Mai 2024 dann das jetzt vom neuen Modell abgelöste iPad Pro M4 in den Handel kam.

Gemeinsam mit dem neuen iPad Pro feiert mit dem M5 auch eine neue Prozessor-Generation von Apple Premiere. Der neue Prozessor findet auch in der heute ebenfalls von Apple präsentierten neuen Version des MacBook Pro mit 14 Zoll Bildschirmgröße Verwendung.

Zwei neue Apple-Chips an Bord

Das neue iPad ist in Space Schwarz und Silber erhältlich und in der Version mit 11 Zoll Bildschirmgröße 5,3 Millimeter und in der Version mit 13 Zoll Größe sogar nur 5,1 Millimeter dünn.

Das neue iPad Pro M5 wurde Apple zufolge speziell für KI-Anwendungen entwickelt und arbeitet in diesem Bereich laut Hersteller bis zu 3,5-mal schneller als das M4-Modell und bis zu 5,6-mal schneller als das iPad Pro mit M1-Prozessor. Die verbaute 10-Core-GPU soll für einen enormen Sprung bei der Grafikleistung sorgen.

Das neue Gerät ist mit Apples N1-Prozessor für drahtlose Netzwerke ausgestattet, der Verbindungen über WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread ermöglicht. Der N1 verbessert die Performance, wenn er mit 5 GHz Netzwerken verbunden ist, und auch die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit von Features wie Persönlicher Hotspot und AirDrop. In der LTE-Variante findet sich das C1X-Mobilfunkmodem von Apple verbaut.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue iPad Pro lässt sich ab sofort bei Apple bestellen und wird vom Mittwoch kommender Woche an ausgeliefert. Die Version mit 11 Zoll ist mit 256 GB Speicher für 1.099 Euro ohne und für 1,349 Euro mit 5G-Modem erhältlich. Wer das iPad Pro mit 13 Zoll großem Bildschirm will, muss mindestens 1.449 Euro beziehungsweise 1.699 Euro bezahlen.

Optional lässt sich das Gerät auch mit 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speichergröße und einem Nanotexturglas-Bildschirm bestellen.