Zwei neue Apple-Chips an Bord
iPad Pro mit M5-Prozessor offiziell vorgestellt
Gut zwei Wochen nachdem das iPad Pro mit M5-Prozessor seine inoffizielle Premiere auf YouTube hatte, wurde das neue Tablet nun auch von Apple angekündigt. Das Gerät lässt sich ab sofort zu Preisen ab 1.099 Euro vorbestellen und wird vom 22. Oktober an ausgeliefert.
Apple bleibt damit seinem zuletzt bereits bei den vergangenen Modellen eingehaltenen Update-Rhythmus für das iPad Pro treu und beschert uns alle anderthalb Jahre ein neues Modell. Zuletzt waren im Mai 2021 die Generationen 3 und 5 sowie im Oktober 2022 die Generationen 4 und 6 erschienen, bis im Mai 2024 dann das jetzt vom neuen Modell abgelöste iPad Pro M4 in den Handel kam.
Gemeinsam mit dem neuen iPad Pro feiert mit dem M5 auch eine neue Prozessor-Generation von Apple Premiere. Der neue Prozessor findet auch in der heute ebenfalls von Apple präsentierten neuen Version des MacBook Pro mit 14 Zoll Bildschirmgröße Verwendung.
Zwei neue Apple-Chips an Bord
Das neue iPad ist in Space Schwarz und Silber erhältlich und in der Version mit 11 Zoll Bildschirmgröße 5,3 Millimeter und in der Version mit 13 Zoll Größe sogar nur 5,1 Millimeter dünn.
Das neue iPad Pro M5 wurde Apple zufolge speziell für KI-Anwendungen entwickelt und arbeitet in diesem Bereich laut Hersteller bis zu 3,5-mal schneller als das M4-Modell und bis zu 5,6-mal schneller als das iPad Pro mit M1-Prozessor. Die verbaute 10-Core-GPU soll für einen enormen Sprung bei der Grafikleistung sorgen.
Das neue Gerät ist mit Apples N1-Prozessor für drahtlose Netzwerke ausgestattet, der Verbindungen über WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread ermöglicht. Der N1 verbessert die Performance, wenn er mit 5 GHz Netzwerken verbunden ist, und auch die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit von Features wie Persönlicher Hotspot und AirDrop. In der LTE-Variante findet sich das C1X-Mobilfunkmodem von Apple verbaut.
Preise und Verfügbarkeit
Das neue iPad Pro lässt sich ab sofort bei Apple bestellen und wird vom Mittwoch kommender Woche an ausgeliefert. Die Version mit 11 Zoll ist mit 256 GB Speicher für 1.099 Euro ohne und für 1,349 Euro mit 5G-Modem erhältlich. Wer das iPad Pro mit 13 Zoll großem Bildschirm will, muss mindestens 1.449 Euro beziehungsweise 1.699 Euro bezahlen.
Optional lässt sich das Gerät auch mit 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speichergröße und einem Nanotexturglas-Bildschirm bestellen.
Ein absolut langweiliges Update zur M4-Version. Nanotexturglas auch wieder erst ab 1TB. Schade, aber zumindest den Geldbeutel geschont.
Vor 2 Wochen das iPad Pro M4 11″ 1TB Standardglas für 2.179€ bei Apple bestellt, jetzt selbe Ausstattung mit M5 für 2.079€…
Ja, und jetzt.
Für jeden, der ein bisschen die Berichterstattung verfolgt, war doch absehbar dass neue Modelle im Anmarsch sind.
Das war eher auf den Preis bezogen, dass es jetzt günstiger ist ;)
Es war schon vor zwei Wochen immer wieder in den News, dass bald ein M5 iPad Pro erscheint.
Ich weiß Haha, brauchst du mir nicht sagen
Das war eher auf den Preis bezogen, dass es jetzt günstiger ist ;)
Auch auf den Preis bezogen hättest du noch warten können.
Gibt es irgendwo schon Hüllen für das Pro 13 M5 ?
Es gibt keine Unterschiede zur M4 Version, also sollten alle Hüllen auch am M5 passen.
Es sind die gleichen Abmessungen wie beim Pro 13 M4. Also ja, es gibt mehr als genug Auswahl…
Dafür dass alle immer über hohe Preise jammern, verkauft Apple das M5 iPad Pro 100€ günstiger als meines mit M4 bei gleicher Ausstattung.
Ist schon was zum Arbeitsspeicher der 1TB-Version bekannt?
16GB
Bei euch steht ab 512 mit Nanoglas aber bei Apple erst ab 1TB…
Vor inzwischen 50 Minuten wurde auch die Vision Pro mit M5 vorgestellt – ihr wart auch mal schneller in der Berichterstattung ;)
Für alle die nach Quelle schreien: apple.com/de/newsroom
Hab mir mal eins bestellt. Mit 256GB. Ja, kaum Änderungen im Vergleich zum iPad Pro M4. Aber ich bin noch auf einem iPad mini 6. Generation mit 64GB. Für mich lohnt es sich. Mehr Speicher und meine doch langsam alternden Augen freut es. Freu mich in dem Zusammenhang auch auf die 120Hz. Merkt man schon wenn man erst auf dem iPhone 15 Pro schaut und dann auf das Display vom iPad mini 6.
Wie gut das ich das IPad Pro mit M4 habe. Da habe ich noch ein paar Jahre Zeit
Wann kann man bei den Resellern vorbestellen? Meine Glaskugel ist gerade defekt