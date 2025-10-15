Das neue MacBook Pro ist da: Neuer M5-Chip, 14-Zoll, ab 1.799 Euro

Wir hatten es erwartet, jetzt ist es so weit: Apple hat das 14-Zoll-MacBook Pro mit neuem M5-Chip vorgestellt. Das aktualisierte Modell richtet sich insbesondere an Nutzer, die mit rechenintensiven Anwendungen arbeiten, darunter Bild- und Videobearbeitung, Softwareentwicklung und datenbasierte Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

Der neue Prozessor integriert eine überarbeitete CPU, eine GPU mit zehn Kernen und je einem sogenannten Neural Accelerator pro Kern. Damit soll die Leistung bei KI-basierten Prozessen im Vergleich zum Vorgängerchip M4 um das bis zu 3,5-Fache steigen.

Auch die allgemeine Systemleistung profitiert vom M5: Laut Apple werden Multitasking, Kompilierung von Code oder grafisch anspruchsvolle Spiele flüssiger ausgeführt. Gleichzeitig wurde die Energieeffizienz weiter verbessert. Das neue Modell erreicht laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Für Nutzer, die auf On-Device-KI setzen, etwa zur Text- oder Bildgenerierung, bietet der Rechner erweiterte Unterstützung für die mit macOS Tahoe eingeführten Funktionen von Apple Intelligence.

Zu den Hardware-Highlights zählen ein 14-Zoll-Liquid-Retina-XDR-Display mit optionaler Nano-Textur-Oberfläche, eine 12-Megapixel-Kamera mit Center Stage sowie ein Sechs-Lautsprecher-System. Die SSD-Geschwindigkeit wurde im Vergleich zur vorherigen Generation verdoppelt. Als Maximalausstattung sind bis zu 4 Terabyte Speicher und 24 Gigabyte RAM möglich.

In Deutschland kann das neue MacBook Pro ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 22. Oktober. Die Einstiegskonfiguration startet bei 1.799 Euro. In der besten Basisausstattung mit 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und 1 TB SSD liegt der Preis bei 2.299 Euro. Wer diese mit 32 GB Arbeitsspeicher und einer 4 TB SSD ausreizt, zahlt ohne Netzteil 3.799 Euro. Das Display mit Nanotexturoption kostet zusätzlich 190 Euro.

M5 mit verbesserte Effizienz

Der M5-Chip stellt laut Apple den bislang größten Architekturwechsel innerhalb der Apple-Silicon-Reihe dar. Gefertigt im dritten Generationsschritt des 3-Nanometer-Verfahrens bietet er eine verbesserte Effizienz bei gleichzeitig höherer Rechenleistung. Im Vergleich zum M4 steigt die Spitzenleistung der Grafikeinheit für KI-Anwendungen um mehr als das Vierfache.



Jeder der zehn GPU-Kerne verfügt nun über einen eigenen Neural Accelerator, der maschinelles Lernen und generative Aufgaben direkt in der Grafikeinheit beschleunigt. Auch die CPU wurde überarbeitet und kombiniert vier leistungsstarke mit sechs sparsamen Kernen, was laut Apple eine um bis zu 15 Prozent höhere Multithread-Leistung ermöglicht.