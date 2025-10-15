ifun.de — Apple News seit 2001. 44 870 Artikel

Verbesserte Leistung für KI und kreative Apps

Das neue MacBook Pro ist da: Neuer M5-Chip, 14-Zoll, ab 1.799 Euro
Wir hatten es erwartet, jetzt ist es so weit: Apple hat das 14-Zoll-MacBook Pro mit neuem M5-Chip vorgestellt. Das aktualisierte Modell richtet sich insbesondere an Nutzer, die mit rechenintensiven Anwendungen arbeiten, darunter Bild- und Videobearbeitung, Softwareentwicklung und datenbasierte Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

M5 Macbook Pro

Der neue Prozessor integriert eine überarbeitete CPU, eine GPU mit zehn Kernen und je einem sogenannten Neural Accelerator pro Kern. Damit soll die Leistung bei KI-basierten Prozessen im Vergleich zum Vorgängerchip M4 um das bis zu 3,5-Fache steigen.

Auch die allgemeine Systemleistung profitiert vom M5: Laut Apple werden Multitasking, Kompilierung von Code oder grafisch anspruchsvolle Spiele flüssiger ausgeführt. Gleichzeitig wurde die Energieeffizienz weiter verbessert. Das neue Modell erreicht laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Für Nutzer, die auf On-Device-KI setzen, etwa zur Text- oder Bildgenerierung, bietet der Rechner erweiterte Unterstützung für die mit macOS Tahoe eingeführten Funktionen von Apple Intelligence.

Apple MacBook Pro 14 In Lifestyle Podcast 251015 2500

Zu den Hardware-Highlights zählen ein 14-Zoll-Liquid-Retina-XDR-Display mit optionaler Nano-Textur-Oberfläche, eine 12-Megapixel-Kamera mit Center Stage sowie ein Sechs-Lautsprecher-System. Die SSD-Geschwindigkeit wurde im Vergleich zur vorherigen Generation verdoppelt. Als Maximalausstattung sind bis zu 4 Terabyte Speicher und 24 Gigabyte RAM möglich.

In Deutschland kann das neue MacBook Pro ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 22. Oktober. Die Einstiegskonfiguration startet bei 1.799 Euro. In der besten Basisausstattung mit 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und 1 TB SSD liegt der Preis bei 2.299 Euro. Wer diese mit 32 GB Arbeitsspeicher und einer 4 TB SSD ausreizt, zahlt ohne Netzteil 3.799 Euro. Das Display mit Nanotexturoption kostet zusätzlich 190 Euro.

M5 mit verbesserte Effizienz

Der M5-Chip stellt laut Apple den bislang größten Architekturwechsel innerhalb der Apple-Silicon-Reihe dar. Gefertigt im dritten Generationsschritt des 3-Nanometer-Verfahrens bietet er eine verbesserte Effizienz bei gleichzeitig höherer Rechenleistung. Im Vergleich zum M4 steigt die Spitzenleistung der Grafikeinheit für KI-Anwendungen um mehr als das Vierfache.

Apple M5 Hero 251015 Inline.jpg.large 2x
Jeder der zehn GPU-Kerne verfügt nun über einen eigenen Neural Accelerator, der maschinelles Lernen und generative Aufgaben direkt in der Grafikeinheit beschleunigt. Auch die CPU wurde überarbeitet und kombiniert vier leistungsstarke mit sechs sparsamen Kernen, was laut Apple eine um bis zu 15 Prozent höhere Multithread-Leistung ermöglicht.
15. Okt. 2025 um 15:08 Uhr von Nicolas


    35 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kann es sein das die günstiger geworden sind ? Hab so im Kopf das die normalen Konfigurationen um 2000 Euro Mal gekostet haben

  • „Das aktualisierte Modell richtet sich insbesondere an Nutzer, die mit rechenintensiven Anwendungen arbeiten, darunter Bild- und Videobearbeitung, Softwareentwicklung und datenbasierte Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.“

    Ich dachte ganz naiv, dass rechenintensiven Anwendungen ehern einen Pro oder Max haben möchten. Aber wenn das Marketing das so sagt, dann copyn und pasten wir das doch mal.

    • Mit einem MacBook Pro ist man in der Praxis einfach flexibler als mit einem stationären Rechner. Und selbst rechenintensive Aufgaben können dank Apple Silicon problemlos darauf durchgeführt werden. Bei uns im Großkonzern normale Praxis (Design, Softwareentwicklung, IT, etc.).

  • Amazing, awesome, ein schnellerer Prozessor. Wow, Apple!!

  • 32GB RAM ist max nicht 24. Was immer noch recht wenig ist.

  • In Europa beginnt es bei knapp 1800 Euronen was in der USA für 1600 Dollar bekommst.
    Und da findet Apple nicht mal mehr es notwendig bei so einen Preis ein Ladegerät zuzugeben?
    Das sind Preiserhöhungen durch die Hintertür.
    Bin da sicherlich nicht die Zielperson für diese Art und Weise.

  • Hat jemand Erfahrungen mit der Nanobeschichtung auf dem Display im Alltag bzw. einen persönlichen Vergleich mit und ohne?

    Ich lege Wert auf ein hochauflösendes maximal klares und helles Display, aber frage mich, was im Alltag vom Nano-Marketing wirklich übrig bleibt…

  • Und es liegt kein Netzteil mehr dabei…. Also mal wieder eine Preiserhöhung.

