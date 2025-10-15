Verbesserte Leistung für KI und kreative Apps
Das neue MacBook Pro ist da: Neuer M5-Chip, 14-Zoll, ab 1.799 Euro
Wir hatten es erwartet, jetzt ist es so weit: Apple hat das 14-Zoll-MacBook Pro mit neuem M5-Chip vorgestellt. Das aktualisierte Modell richtet sich insbesondere an Nutzer, die mit rechenintensiven Anwendungen arbeiten, darunter Bild- und Videobearbeitung, Softwareentwicklung und datenbasierte Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.
Der neue Prozessor integriert eine überarbeitete CPU, eine GPU mit zehn Kernen und je einem sogenannten Neural Accelerator pro Kern. Damit soll die Leistung bei KI-basierten Prozessen im Vergleich zum Vorgängerchip M4 um das bis zu 3,5-Fache steigen.
Auch die allgemeine Systemleistung profitiert vom M5: Laut Apple werden Multitasking, Kompilierung von Code oder grafisch anspruchsvolle Spiele flüssiger ausgeführt. Gleichzeitig wurde die Energieeffizienz weiter verbessert. Das neue Modell erreicht laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Für Nutzer, die auf On-Device-KI setzen, etwa zur Text- oder Bildgenerierung, bietet der Rechner erweiterte Unterstützung für die mit macOS Tahoe eingeführten Funktionen von Apple Intelligence.
Zu den Hardware-Highlights zählen ein 14-Zoll-Liquid-Retina-XDR-Display mit optionaler Nano-Textur-Oberfläche, eine 12-Megapixel-Kamera mit Center Stage sowie ein Sechs-Lautsprecher-System. Die SSD-Geschwindigkeit wurde im Vergleich zur vorherigen Generation verdoppelt. Als Maximalausstattung sind bis zu 4 Terabyte Speicher und 24 Gigabyte RAM möglich.
In Deutschland kann das neue MacBook Pro ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 22. Oktober. Die Einstiegskonfiguration startet bei 1.799 Euro. In der besten Basisausstattung mit 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und 1 TB SSD liegt der Preis bei 2.299 Euro. Wer diese mit 32 GB Arbeitsspeicher und einer 4 TB SSD ausreizt, zahlt ohne Netzteil 3.799 Euro. Das Display mit Nanotexturoption kostet zusätzlich 190 Euro.
M5 mit verbesserte Effizienz
Der M5-Chip stellt laut Apple den bislang größten Architekturwechsel innerhalb der Apple-Silicon-Reihe dar. Gefertigt im dritten Generationsschritt des 3-Nanometer-Verfahrens bietet er eine verbesserte Effizienz bei gleichzeitig höherer Rechenleistung. Im Vergleich zum M4 steigt die Spitzenleistung der Grafikeinheit für KI-Anwendungen um mehr als das Vierfache.
Jeder der zehn GPU-Kerne verfügt nun über einen eigenen Neural Accelerator, der maschinelles Lernen und generative Aufgaben direkt in der Grafikeinheit beschleunigt. Auch die CPU wurde überarbeitet und kombiniert vier leistungsstarke mit sechs sparsamen Kernen, was laut Apple eine um bis zu 15 Prozent höhere Multithread-Leistung ermöglicht.
Wieder kein leuchtender Apfel ?
Im nächsten Leben vielleicht.
wozu? das frisst doch nur strom.
Nein.
eigentlich nicht, da es die bestehende Bildschirmbeleuchtung genutzt hat.
Richtig, und diese wird jetzt mehr Effizienz nach vorne reflektiert, anstatt nach hinten durchgelassen
Wenn es ein OLED ist sind es selbstleuchtende organische LED ohne Hintergrundbeleuchtung
Fanboys und Poser weinen…
Zuhause sieht es niemand. Im Café „arbeiten ist so 2010
Kann es sein das die günstiger geworden sind ? Hab so im Kopf das die normalen Konfigurationen um 2000 Euro Mal gekostet haben
Ok meine Frage hat sich erledigt is ja nur ein m5 und nicht m5 pro :-)
Nein teurer, Netzteil fehlt.
„Das aktualisierte Modell richtet sich insbesondere an Nutzer, die mit rechenintensiven Anwendungen arbeiten, darunter Bild- und Videobearbeitung, Softwareentwicklung und datenbasierte Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.“
Ich dachte ganz naiv, dass rechenintensiven Anwendungen ehern einen Pro oder Max haben möchten. Aber wenn das Marketing das so sagt, dann copyn und pasten wir das doch mal.
Mit einem MacBook Pro ist man in der Praxis einfach flexibler als mit einem stationären Rechner. Und selbst rechenintensive Aufgaben können dank Apple Silicon problemlos darauf durchgeführt werden. Bei uns im Großkonzern normale Praxis (Design, Softwareentwicklung, IT, etc.).
Davon spreche ich doch. Gibt halt nur kein m5pro oder max.
Das iPad Pro M5 ist auch da
Ein absolut uninteressantes Update zum M4
Das einzig gute ist, dass das M4 im Preis fallen wird
Neues iPadPro auch.
Nur 14″, kein 16″ – huch?
Wundert mich auch, vielleicht kommt das ja noch
Weil nur Geräte mit M5 vorgestellt wurden. 16″ bekommt wie bekannt den M5 Pro und das kommt erst nächstes Jahr.
Amazing, awesome, ein schnellerer Prozessor. Wow, Apple!!
Und eine neue Vision Pro M5
Und Vision Pro M5 auch
32GB RAM ist max nicht 24. Was immer noch recht wenig ist.
In Europa beginnt es bei knapp 1800 Euronen was in der USA für 1600 Dollar bekommst.
Und da findet Apple nicht mal mehr es notwendig bei so einen Preis ein Ladegerät zuzugeben?
Das sind Preiserhöhungen durch die Hintertür.
Bin da sicherlich nicht die Zielperson für diese Art und Weise.
USA ist doch ohne Steuer weil die verschiedenen Staaten verschiedene Steuersätze haben.
Hat jemand Erfahrungen mit der Nanobeschichtung auf dem Display im Alltag bzw. einen persönlichen Vergleich mit und ohne?
Ich lege Wert auf ein hochauflösendes maximal klares und helles Display, aber frage mich, was im Alltag vom Nano-Marketing wirklich übrig bleibt…
Und es liegt kein Netzteil mehr dabei…. Also mal wieder eine Preiserhöhung.
Kein Netzteil ? :o das ist krass
Das Netzteil gibt es nur gegen Aufpreis dazu, wenn man irgendwas dazu konfiguriert. Und natürlich kommt das Netzteil ohne MagSafe Kabel. Das kostet dann auch noch mal 55€. Das ist im Endeffekt eine Preiserhöhung von mehr als 100€.
Ist schon sehr frech.
2m MagSafe Kabel liegt aber dabei. Das finde ich dann tatsächlich weniger schlimm als wenn das noch gefehlt hätte
Ist aber auch 100€ im Preis gesenkt worden im Vergleich zum M4 Modell. Das ging noch bei 1899€ los.
und was ist da jetzt neu? M4 umlackiert?