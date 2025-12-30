Raven: Lokaler KI-Chat mit Dokumenten für macOS und iOS

Mit Raven steht eine neue, quelloffene KI-Anwendung für iOS und macOS zur Verfügung, die Dateien direkt auf dem jeweiligen Gerät auswertet. Die App ist darauf ausgelegt, Texte aus Bildern zu erkennen, PDF-Dokumente zu analysieren sowie Audio- und Videodateien zu transkribieren. Grundlage dafür sind die auf dem System integrierten Foundation Models von Apple.

Eine Verbindung zu externen Servern ist nicht vorgesehen, sämtliche Berechnungen erfolgen lokal auf iPhone, iPad oder Mac.

Der Ansatz richtet sich an Nutzer, die Inhalte aus unterschiedlichen Dateiformaten zusammenführen möchten, ohne diese an Cloud-Dienste zu übertragen. Raven ermöglicht es, Fragen zu Dateien zu stellen, Inhalte zusammenzufassen und Zusammenhänge innerhalb eines Projekts auszuwerten. Die Bedienung bleibt dabei auf einzelne Projekte beschränkt, in denen Dokumente, Medien und zugehörige Chats organisiert werden.

Funktionen für Analyse und Organisation

Zu den zentralen Funktionen zählen die Texterkennung in Bildern, die Analyse von PDF-Dateien sowie die Transkription von Audiodateien. Auch Text aus Videoinhalten kann extrahiert werden. Die gewonnenen Inhalte lassen sich innerhalb der App weiterverarbeiten, etwa durch Zusammenfassungen oder durch themenbezogene Rückfragen an das System. Notizen werden automatisch gespeichert und einzelnen Projekten zugeordnet.

Raven bietet zudem eine einfache Projektverwaltung, mit der sich Dateien strukturieren und mehrere Arbeitskontexte parallel verwalten lassen. Der Wechsel zwischen einzelnen Chats und Projekten ist ohne erneute Datei-Übergaben möglich, da alle Daten lokal gespeichert bleiben.

Datenschutz und offene Entwicklung

Ein zentrales Merkmal von Raven ist der Fokus auf Datenschutz. Da keine Cloud-Infrastruktur genutzt wird, verbleiben sämtliche Dokumente und Auswertungen auf dem Gerät des Nutzers. Für die KI-Funktionen ist keine Internetverbindung erforderlich. Damit unterscheidet sich die im Mac App Store erhältliche App von vielen anderen KI-Assistenten, die auf externe Rechenzentren angewiesen sind.

Technisch nutzt Raven systemnahe Frameworks wie Vision, PDFKit, Speech und AVFoundation. Voraussetzung für den Einsatz sind iOS 26 oder neuer beziehungsweise macOS 26 Tahoe sowie die Unterstützung der Apple-eigenen Foundation Models. Der vollständige Quellcode ist öffentlich auf GitHub einsehbar. Entwickelt wird die Anwendung von Eldar Tutnjic.