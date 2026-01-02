Rocket Typist 3.3: Überarbeitete Oberfläche und Detailverbesserungen

Mit Version 3.3 erhält Rocket Typist ein weiteres Update, das weniger neue Kernfunktionen einführt, dafür aber die Bedienung und Darstellung der App sichtbar anpasst.

Die Schreibhilfe für macOS, iOS und iPadOS baut auf den Erweiterungen aus Version 3.2 auf, zu denen unter anderem KI-gestützte Smart Snippets und neue Makro-Typen gehörten, und konzentriert sich nun vor allem auf Oberfläche, Performance und Detailarbeit.

Anpassungen an macOS 26 und iOS 26

Ein Schwerpunkt von Version 3.3 liegt auf der optischen Integration in die aktuellen Betriebssysteme. Auf dem Mac nutzt Rocket Typist nun neue Bedienelemente aus macOS 26 Tahoe, während die iOS-Version an das Design von iOS 26 angepasst wurde. Entsprechend wurden auch die App-Symbole auf beiden Plattformen überarbeitet. Ziel ist eine konsistentere Darstellung, die sich stärker an die jeweilige Systemumgebung anlehnt.

Neu ist zudem ein Beispielbereich in der Seitenleiste, der typische Textbausteine zeigt und den Einstieg erleichtern soll. Gerade für neue Nutzer wird damit deutlicher, wie klassische Snippets, Makros oder KI-Funktionen eingesetzt werden können. Die Willkommensansicht wurde ebenfalls überarbeitet und die Struktur der Seitenleiste neu organisiert, um lange Titel und Abkürzungen besser lesbar darzustellen.

Bedienung, Performance und Fehlerkorrekturen

Auch an vielen kleineren Stellen wurde nachgebessert. Auf iPhone und iPad lassen sich Snippets nun per Drag and Drop in Ordner verschieben. Die Snippet-Tastatur wurde überarbeitet, etwa durch eine besser platzierte Zurück-Taste, die ohne Scrollen erreichbar ist. Auf dem Mac zeigt das Statusleistenmenü Inhalte übersichtlicher an, insbesondere im Bereich der häufig genutzten Snippets. Zusätzlich wird beim Markieren mehrerer Einträge nun eine Teilen-Schaltfläche eingeblendet, um den Export zu vereinfachen.

Weitere Anpassungen betreffen die Performance und die Darstellung im Dunkelmodus. So werden formatierte Snippets auf iOS zuverlässiger mit korrekten Farben angezeigt. Mehrere Fehler aus früheren Versionen wurden behoben, darunter Probleme beim Export, Darstellungsfehler in der Statusleiste sowie ein Bug, durch den vereinzelt gelöschte Snippets erneut eingefügt wurden.

Rocket Typist lässt sich weiterhin kostenlos laden. Für den vollen Funktionsumfang ist ein einmaliger In-App-Kauf erforderlich. Auf iPhone und iPad kostet Rocket Typist Pro 9,99 Euro, auf dem Mac werden einmalig 19,99 Euro fällig.